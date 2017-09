Nejsem žádná literátka, říká o své knížce moderátorka Petra Svoboda

„Ne, žádná literátka nejsem, ovšem je fakt, že psaní mě baví od malička, kdy jsem si zaznamenávala zážitky. Potom už jako dospělák jsem pracovala téměř čtyři roky jako redaktorka v časopisech, takže ke tvorbě článků, rozhovorů a nejrůznějších textů a teď i pohádek jsem měla a mám blízko,“ uvedla Petra Svoboda.

Ne každé dílo a dílko je úspěšné. Dnes, kdy si kdekdo může natočit cédéčko, film nebo vydat knížku, se tak trochu ztrácí kvalita a posluchač, divák nebo čtenář se občas jen diví, cože to autoři jsou schopni vyplodit.

„Já jsem měla své kritiky hned od začátku, kdy jsem se do psaní knížky pustila. Tím prvním byl můj přítel a potom i moje šestiletá dcera, které jsem přečetla další pohádky. Musela jsem si otestovat, zda se příběhy budou líbit. Dcera měla semtam připomínky, má svůj vlastní názor na řadu věcí, tedy měla ho i na knížku. Hodně mě inspirovala, protože ona je i hlavní hrdinkou knížky, takže jsem dala na její postřehy,“ doplnila moderátorka.

A nebude mít Střevíček Škrpálek i druhé, třetí a další pokračování?

„Samozřejmě, to by se mi líbilo, myslím si, že Střevíček Škrpálek není vyčerpaný a pokud by se líbil, tak si dovedu představit pokračování. Ovšem jsme na začátku, co bude dál, se teprve uvidí,“ dodala.