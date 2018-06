Dceři bych v moderování nebránila, říká Petra Svoboda

„Rachel je má priorita, proto bych si moc přála být co nejlepší máma, kamarádka a inspirace. Když je člověk spokojený sám se sebou, tak se mu to i docela daří splnit,“ nechala se slyšet Svoboda.

Její dcera by se prý ráda jednou stala moderátorkou jako maminka. „Rachel už začíná mít ty řeči, že chce být jako já, což mě samozřejmě těší, ale je to taky zodpovědnost. Není to jednoduché. Pokud by se jednou chtěla stát moderátorkou televizních zpráv, určitě jí to nebudu rozmlouvat,“ uvedla.

Petra Svoboda je přesvědčená, že by taková práce dceru bavila. Zatím má na to ale dost času. V lednu ji čeká zápis do první třídy. „Je to můj předškolák. Máme o zábavu postaráno. Jsem zvědavá na domácí úkoly. Jak to budu zvládat a do jaké míry budu schopná přispět,“ svěřila se moderátorka.

Ji samotnou ve škole nejvíce bavila čeština. „Matika a fyzika byly pro mne horší předměty, založené na logickém myšlení. Doufám, že v tomto případě mě zastoupí přítel,“ přiznala moderátorka.

S přítelem Ondřejem Křivkou se seznámila v televizi a jsou spolu již několik let. „Ondřej je skvělý muž, nemám co víc k tomu dodat,“ říká Svoboda, kterou těší, že si partner rozumí i s její dcerou, kterou má moderátorka s exmanželem Janem Svobodou.

Moderátorka přiznala, že i po letech stále bojuje s tlakem a stresem spojeným se živým vysíláním. Snaží se na sobě pracovat, aby na televizní obrazovce působila přirozeně a nenuceně. Když si ve filmu Decibely lásky vyzkoušela, jaké je to být herečkou, před kamerou stres neměla. „Chtěla jsem získat novou zkušenost, a musím přiznat, že mě natáčení moc bavilo. Další zajímavé nabídce bych se asi nebránila,“ dodala.