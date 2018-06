Už jsem měla tyfus a přežila to, říká před cestou do Indie Špindlerová

Hodně cvičíte jógu, dokonce jste lektorkou. Jak často se tomu věnujete?

Skoro každý den učím a skoro každý den cvičím pro sebe. To je takový životní koncept, bez kterého už nejde žít.

Co byste doporučila začátečníkům nebo lidem, kteří by tento druh cvičení chtěli zkusit?

Jóga je úžasná v tom, že se není čeho bát. Nesoutěží se, každý cvičí ve svém tempu, podle svých možností. Pokud je člověk rozvibrovaný a hodně pracuje, tak přijít na první lekci s nějakou meditací, to asi nebude úplně ono. Když zklidníme svoje tělo, uvolní se i ta mysl.

Vyučujete jen klasickou jógu nebo například hot jógu a další trendy?

Je dobré, že se jóga vyvinula, protože je stará asi čtyři tisíce let. Já cvičím takový typ Vinjása, to je blíže klasické józe. Pohyb s dechem jsou v souladu. Závěsnou jógu jsem nezkoušela, hot zkusím občas u kamarádky, v tom dvaačtyřicetistupňovém horku je to někdy taky fajn.

Co způsobilo, že jste se tak zamilovala do jógy?

Koketovat s jógou jsem začala v roce 2000. Touha po poznání a odjet do Indie, aniž jsem věděla, co mě tam čeká, byl můj sen. Vždycky říkám vlastním dětem, že vědomosti a zážitky jim nikdo nevezme.

Je pravda, že při cvičení jógy zhubnete?

To není tak pravda. Jóga zklidní především hlavu a člověk začne jinak myslet, jinak přistupuje k životu a díky tomu může i zhubnout.

Herečka Petra Špindlerová na své hodině jógy pro děti

Vy se aktuálně chystáte do exotiky. Nebojíte se třeba nemocí?

Jsem milovnice jógy, jsem veganka, ale nejsem střelec. Sice je pravda, že do Indie, kam pojedu už pošesté, se chystám coby baťůžkář, ale zdraví si hlídám. Jsem očkovaná, ale na druhou stranu nemám paniku z čehokoli. Už jsem měla tyfus a přežila to. Byla jsem nezodpovědná a příliš bláhová. Teď beru sice věci s nadhledem, ale dávám si velký pozor, co jím. Ani vodu bych nepila jinak než balenou.

A co je pro vás v životě ještě tak fajn?

Spousta věcí. Třeba to, že máme pejska. Je to náš mazel. Děti mě přemluvily, abych pořídila psa a skončilo to tak, že ho miluje celá rodina. Pár dní zpátky dokonce řekl můj syn úžasnou větu: „Jak jsme bez tebe mohli žít?“ Snažím se ho nenechávat doma samotného, tak si ho někdy beru i do společnosti. Je to ši-tzu, tibetský chrámový psík a jmenuje je Shanti, což znamená klid a mír. My mu říkáme Shantíku.