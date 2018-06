Petra Špalková: Točit seriály je dobré, když platíte hypotéku

Co vás nyní zaměstnává nejvíc?

Já mám doma šest týdnů starou dceru, nebo šest týdnů mladou dceru, takže já teď mám takový projekt ve svým bytě a zatím se neobjevuji ani v televizi, ani ve filmu, ani v divadle.

Není vám líto, že kromě Letiště a Zdivočelé země vás televizní seriály nějak obcházejí?

No, líto. Tak co si budeme vyprávět, určitě je pro herce přitažlivější točit film, kde má většinou záruku kvalitnějšího materiálu v podobě scénáře a koncentrovanějšího způsobu práce. A seriál je dobrý, když potřebujete platit hypotéku nebo leasing na auto. Ne, to zlehčuji. Ale prostě toho nějak nelituji, že se neobjevuji tolik v seriálech. Ale kdyby bylo víc filmů, jako je tento, tak bych se rozhodně nezlobila.

Jak se natáčelo s Jiřím Schmitzerem, který hraje vašeho milence, a Taťjanou Medveckou, jeho exmilenkou, s níž se o umírajícího umělce dělíte?

Spolupracovalo se mi výborně a tušila jsem, že to tak bude, protože s Jiřím Schmitzerem už jsem točila v seriálu Zdivočelá země, tak jsme se znali, i když ne zblízka, ale vždycky jsem ho měla ráda a líbil se mi jako herec, muzikant i jako chlapík se mi líbil. A s Táňou Medveckou mám to štěstí, že se potkáváme pravidelně v divadle, takže jsem tušila, že spolupráce bude víc než dobrá. A to se mi i potvrdilo. Ale stejně tak se mi dobře spolupracovalo i s Markem Němcem a Janou Pidrmanovou, s těma z mladší generace.

Je to už váš druhý film s režisérem Zdeňkem Tycem...

První byl Smradi a druhý byl tento s tím, že jeden film pořád tak lítá ve vzduchu se scénářem Markéty Bidlasové, která psala scénář i k tomuto filmu Jako nikdy. Tak je tak ve hvězdách, jestli v dohledné době na něj budou peníze. Ale už se shánějí asi deset let, musíme být optimisté a doufat.

A když už jsme u názvu filmu Jako nikdy, kdy jste si naposledy řekla "nikdy"?

Dlouho jsem si takový slovíčko neřekla, protože vím, že přináší smůlu.