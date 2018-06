VIDEO: Petra Paroubková pozvala novináře do nevěstince

9:38 , aktualizováno 9:38

Když přišla do redakce pozvánka na návštěvu nevěstince podepsaná Petrou Paroubkovou, mysleli jsme, že jde o žert. Byla to ale skutečnost. Paroubková skutečně vzala novináře do vykřičeného domu, aby tak propagovala knihu, kterou právě vydává její nakladatelství.