Petra Paroubková ukázala sexy dekolt i kalhotky

Módní agentka iDNES.cz Iva Lecká oceňuje především nápaditost, u modelu manželky šéfa ČSSD ale postrádá jistý šmrnc. "Model, který má paní Paroubková na sobě, pochází jistě z dílny módního návrháře, na mě bohužel moc velký dojem neudělal. Obdivuji materiál, který vypadá zajímavě a draze, ale tím pozitiva končí."

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA JANY BERG

Odbornice na módu dále upozorňuje, že se nezdařil ani pokus podtrhnout ženské přednosti. "Faktem je, že při své štíhlé postavě má Petra rozhodně co ukázat, na druhou stranu ne vždy je to nutné. Tento model má spoustu krajkových ozdob, ta v dekoltu je asi nejhorší. Poprsí v ní moc nedrží tvar. Připomíná mi to trochu modely věhlasné Vivian Westwoodové. Chválím ale Petřiny černé korále i odlehčený účes," dodala Iva Lecká.

Petra Paroubková se módních experimentů rozhodně nebojí. V poslední době se zaměřuje především na svůj dekolt, rozruch způsobila například na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde ukazovala svou apartní červenou podprsenku. - Podrobnosti včetně fotogalerie najdete zde