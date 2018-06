Petra Paroubková: Další dítě mít asi nebudeme, nebylo by to rozumné

„Asi už teď ne. Myslím si, že vzhledem k zdravotnímu stavu by to momentálně nebylo rozumné,“ řekla Petra Paroubková.

Manželka expremiéra byla v nemocnici přes dva týdny. Krvácení do mozku ji postihlo v únoru, když byla u manžela v kanceláři.

„Přijela jsem s dcerou, která měla hodinu angličtiny, všichni jsme čekali na paní učitelku a najednou z ničeho nic jakoby exploze v hlavě. Netrpím na bolesti hlavy, tak jsem myslela, že by to mohla být migréna. Udělalo se mi i špatně od žaludku. Pak mi začala tuhnout šíje, tak jsem si nechala zavolat záchranku, protože jsem věděla, že to není v pořádku,“ popsala Paroubková svůj kolaps po propuštění z nemocnice (více zde).

I dva měsíce po incidentu se pořád cítí unavená, zpomalená a těžce se soustředí. S kamarádkou ale vyrazila do jedné pražské restaurace, která představovala nové menu v thajském stylu. Asijskou kuchyni má ráda i její pětiletá dcera Margarita.

„Má hrozně ráda japonské polévky. Musela jsem se naučit dělat miso polévku z miso pasty, protože zbožňuje sýr tofu,“ řekla Paroubková, která o sobě říká, že je kuchař samouk a hodně věcí se naučila odkoukáváním. „Manžela jsem na jídlo nebalila. To ne. Ale má rád ryby, dobré maso. Dcera také,“ dodala.

Petra Paroubková má s Jiřím Paroubkem dceru Margaritu, která se jim narodila dva roky po svatbě. Vzali se v roce 2007 poté, co se bývalý předseda vlády rozvedl s manželkou Zuzanou, s níž má jednatřicetiletého syna Jiřího.