Petra Paroubková je doma z nemocnice, začíná pomalu chodit

„Nepotřebuji operativní výkon a můžu se začít vracet do normálního života. Zatím jsem jenom seděla, teď pomalu začínám chodit,“ řekla Paroubková deníku Blesk po návratu domů, kde na ni čekala pětiletá dcera Margarita.

Lékaři nepředpokládají, že by se u ní náhlá příhoda mohla opakovat.

Paroubková skončila před dvěma týdny na jednotce intenzivní péče v Nemocnici Na Homolce. „Bylo to šokující a náhlé. Ve středu odpoledne přivezla žena dceru ke mně do kanceláře na hodinu angličtiny. A udělalo se jí velmi špatně. Po vyšetřeních se zjistilo, že se jedná o krvácení do mozkové pleny,“ popsal pro iDNES.cz Paroubek.

„Krvácení do mozkové pleny, neboli subarachnoidální krvácení, je výron krve do mozkových obalů, a to nejčastěji z prasklé tepenné výdutě, neboli aneurysmatu,“ říká Miroslav Kalina, primář Neurologického oddělení Nemocnice Na Homolce (více čtěte zde).

Paroubková podstoupila řadu vyšetření, ale zdroj krvácení zůstal nevysvětlen.

Manželka expremiéra vždy zastávala zdravý životní styl. V současné době cítí ještě únavu, ale pomalu se vrací k normálnímu životu.