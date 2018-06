Paroubková ukázala perfektní figuru i domácí mazlíčky

Petra Paroubková se netají tím, že si zakládá na zdravé stravě. Do očistné kúry před časem zapojila i svého muže a nyní jsou v podobné situaci i její modří gaskoňští baseti, přesněji fenky Betty a Tony.

"Oba jsou domácí a možná i posteloví pejsci, v tuhle chvíli na odtučňovací kůře," směje se Paroubková, která si všimla, že její domácí mazlíčci dostávají více krmení, než by potřebovali. "Měsíčně spotřebujeme dva pytle granulí, což je asi dva tisíce korun. U nás se to ale zázračně vyšplhalo na vyšší částku."

Paroubková však na své psy nedá dopustit. S manželem a dcerou Margaritou je vodí všude s sebou. "Trávíme s nimi v podstatě veškerý čas. Psi s námi cestují, jezdí na dovolenou, dokonce s námi i létají, mají svoje přepravky, kde jim to asi není moc příjemné, ale jedou vždy s námi. Bohužel s námi spí i v posteli, ale musíme je to odnaučit a už se o to i pokoušíme," dodala Paroubková.

Ta své fenky ukázala na psí akci známých osobností, kde nechyběli ani Helena Vondráčková, Hana Mašlíková či Bořek Slezáček.