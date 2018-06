Kvůli roli jsem musela přibrat patnáct kilo, přiznala Nesvačilová

„Teď jsem dostudovala FAMU a věnuji se filmové režii. Baví mě autorská tvorba hraného dokumentu,“ přiznala Petra, která měla velký úspěch s dokumentem o Václavu Klausovi.

„Za osm let na škole mám mnoho krátkých filmů, které získaly i nějaká ocenění. Nejznámější je dokument o Václavu Klausovi. Vzniklo to tak, že Apolena Rychlíková vymyslela cyklus expremiéři a já si vylosovala právě Klause. Dokument měl před rokem premiéru na festivalu v Jihlavě a vysílala ho i Česká televize,“ popsala autorka.

Ta se však stále věnuje i herectví. „Mám krásné nabídky v divadle i u filmu a i ty svoje. V Ungeltu v představení Mezi úterým a pátkem hraji s Reginou Rázlovou, Jitkou Čvančarovou a Milanem Heinem. V tomto divadle panuje neuvěřitelně krásný vztah mezi lidmi. Jsem tam spokojená. Milan Hein se snaží o rodinnou vazbu a je velmi velkorysý. Dopřává nám nejen být herci, ale i spoluautory či autory,“ pochvaluje si principála herečka.

Aktuálně natáčí film Instalatér z Tuchlovic s režisérem Tomášem Vorlem. A jak vzpomíná na doby svého debutu ve filmu Pusinky? „Kvůli roli jsem musela před deseti lety přibrat patnáct kilo. Byla to pro mě velká výzva. Za tři roky jsem to dala zase dolů. Teď se snažím udržovat hlavně sportem. Pravidelně chodím na jizerskou padesátku, ke které mě přivedla dokumentaristka a režisérka Marika Pecháčková. Jinak ráda běhám, běžkuji a lyžuji. To jsou moje sportovní vášně,“ upřesnila.

Jako herečka ví, že i na kráse záleží, ovšem různé estetické zákroky jí nic neříkají. „Já mám kosmetiku ráda, ale spíše sázím na přírodu. Hodně mě baví pokukovat po flakonkách, ale nejsem na ničem závislá. U kadeřníka jsem byla naposledy před třemi lety, aby mi zastřihl konečky. Ofinu si zastřihnu sama a barvu jsem měla naposledy v pubertě či kvůli filmu. V kabelce mám vždy korektor a lesk. Na kosmetiku a na manikúru chodím jednou za rok,“ prozradila.