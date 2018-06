Humor a smích jsou dobré na mou pleť, říká Petra Nesvačilová

Jak si užíváte volno, když nemusíte pracovat?

Nesvačilová: Ráda odpočívám, nejraději spím, protože mám pocit, že za posledních pět let jsem vůbec nespala. Tak teď to doháním. Ráda jím a chodím. Sice zatím pomalu, ale učím se dělat každý den dlouhou chůzi. Je to dobré na tělo i na duši.

Čím se rozmazlujete, abyste byla v dobré náladě a svěží?

Nesvačilová: Hrozně mě baví se smát. Myslím si, že humor a smích jsou dobré na mou pleť. Má kosmetička Verča ví, že je třeba kvalitní péče, jelikož tuny make-upu z divadla nejsou zrovna to, co by bylo dobré na mládí. Já jsem nikdy nebyla na kosmetiku. Vlasy si dokonce dodnes stříhám sama. Ale čím jsem starší, tím víc prostě sama vidím, že odborník na určité věci je potřeba. Bylo to pro mě důležité, i když jsem točila film Zákon Helena. Od těch gangsterů jsem si odskočila k něčemu pěknému.

Když už se rozhodnete někam jít nebo s někým spolupracovat, co je pro vás důležité?

Nesvačilová: Pro mě to určitě jsou nejen ty výrobky, aby byly kvalitní a seděly mi, ale abych se dobře cítila i ve společnosti toho člověka, který je buď prodává nebo vytváří. Mám to tak právě i se svou dvorní návrhářkou Josefinou Bakošovou, se kterou jsem se vlastně seznámila jen díky náhodě a mojí lásce k její módě.

Bakošová: Je to tak, Petra ke mně hrozně dlouho chodila a nechávala mi u mé prodavačky psaníčka, kde psala, jak si u mě koupila nádherné šaty, že má z toho radost a musíme se určitě někdy potkat. Potom nás svedla náhoda na módní přehlídce, kde jsme se daly do řeči a moc krásně povídaly, až se z nás staly přítelkyně.

Petra Nesvačilová

Vy dokonce spolu léta fotíte kolekce. Přitom sama Petra o sobě mluví, že není modelkou, ale je žena krev a mléko.

Bakošová: To je pravda. Péťa je pro mě inspirativní žena, múza. Kdykoli fotíme, je to krásné. Tím, že má dobré oko, má i skvělé nápady. Hodně se nasmějeme a pomáhá mi s aranží, takže se skvěle doplňujeme.

Nesvačilová: Josefina má úžasné střihy, které právě ty nedostatky buď zahalí, nebo je krásně vyzdvihnou. Není to o tom, že bych se v jejich modelech cítila špatně. Naopak, cítím se v nich právě jako ta modelka.

Co bude tedy letos in, co by měla každá žena mít ve svém šatníku?

Nesvačilová: Já miluji kabáty, mám jich ve skříni opravdu hodně. Každopádně za mě by určitě neměla chybět ve skříni žádné ženě dlouhá košile. Tričko a džínsy jsou za mě také top záležitostí, která bude in v každém roce i počasí.

Bakošová: Já nejsem na trendy, ani se jimi neřídím či nikoho nekopíruji. Jedu si takovou svou linku. Myslím si, že pořád jsou in oversized střihy, které sluší všem postavám. Co je mi typickým, a je má srdcová záležitost, jsou kabáty a košile. Teď jsem si udělala i mini kolekci šperků, kterou jsem si přivezla po několika letech sbírání po chorvatských plážích. A začala jsem se soustředit i na kabelky, protože si myslím, že žena by neměla mít tisíc kabelek, ale stačí jedna. Takže jsem se vrhla i na toto.