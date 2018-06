Česká modelka Petra Němcová plánuje svatbu v Anglii, už má vybrané šaty

"Bude to pravděpodobně v Anglii, ale ještě zvažujeme, které konkrétní místo by bylo nejlepší," řekla Němcová s tím, že na svatbu pozve asi 150 hostů, jejich seznam ovšem zatím nemá.

"Nejdřív bude formální část, ale pak bude hodně zábavy a mělo by tam být něco bláznivého," plánuje rodačka z Karviné.

Jamie Belman, Petra Němcová

V jedné věci má ale už od začátku jasno. A to jsou svatební šaty. "Budu se vdávat v šatech značky Marchesa. Jsou velmi krásné a elegantní," prozradila Němcová.

Svatební kolekce Marchesa Svatební kolekce Marchesa Šaty Marchesa nosí ráda i Jennifer Lopezová

Jistá si je i tím, že si bere toho pravého. "Oba jsme to věděli okamžitě. Zamilovali jsme se do sebe opravdu velmi rychle. On je ten pravý. Je neuvěřitelně milující, starostlivý a pečuje o mě a to já miluji," dodala modelka, která se měla už jednou vdávat. Její první svatbu ale překazila vlna tsunami v roce 2004, při které její nastávající, britský fotograf Simon Atlee, tragicky zahynul.