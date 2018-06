Petra Němcová si bez Blunta pořádně užívá

Na večírku samozřejmě nechyběli ani fotografové, kteří Petru Němcovou zachytili v jásavých mini šatičkách a v rozverné náladě. Sedmadvacetiletá kráska byla také nedávno spatřena s dědicem řeckého rejdařství Stavrosem Niarchosem. Bývalý milenec Paris Hiltonové měl vždy slabost pro krásné ženy, a tak není divu, že se do usměvavé Češky zakoukal.



Společně byli viděni na večírku v New Yorku, kde Stavros oslavoval své úspěšné zakončení studií na University of Southern California. S Petrou to pak na závěr rozbalil v podniku Bungalow 8. Další den ale již trávil ve společnosti své "bývalé" Paris Hiltonové v losangeleském baru Teddy´s.