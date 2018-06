Petra Němcová píše knihu o tsunami

"Mám tak neskutečnou podporu od všech lidí, mé rodiny a přátel, všech lidí z New Yorku. Všichni tihle milí lidé mě neuvěřitelně posilují, takže bych měla být silná a přežít," prohlásila modelka pro magazín People.

"Simon je se mnou ve spojení. Jsme spolu. Ztratila jsem životní lásku, ale teď žiji život za oba dva," dodala Němcová, jejíž přítel, britský fotograf Simon Atlee v ničivých vlnách zahynul.

Jedna z nejslavnějších českých modelek pobývá většinou na newyorském Manhattanu, kde se snaží dát do kupy paměti a zážitky z ničivých událostí z přelomu roku. Knižně by měly vyjít pod vlajkovou lodí nakladatelství Warner Books.

Čas vedle psaní dělí také pro práci v charitativní nadaci Happy Hearts Fund pečující o 1200 osiřelých dětí z Thajska.

V úterý modelka oslavila v Grand Hotelu v newyorské čtvrti SoHo své šestadvacáté narozeniny. Namísto dárků od přátel a významných osobností žádala peněžní dary pro svou nadaci.

„Nejhorší věc, jakou jsem kdy viděla, byl pohled do očí těch dětí. Bylo to tak těžké, protože se cítily tak ztracené a v jejích očích je to všechno vidět. Jedním z mých cílů je vrátit těm dětem záři do očí,“ řekla zahraničním médiím Petra.