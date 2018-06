Petra Němcová: I smrt má své klady

SOUTĚŽ O KNÍŽKU ZDE

"Nikdy v životě jsem si nemyslela, že budu psát o sobě. Měla jsem v plánu knížku pro děti, ale ne tohle," vysvětlila bezmála sedmadvacetiletá rodačka z Karviné, kterou zná z titulních stran prestižních časopisů celý svět.

Nabídku na sepsání autobiografie a vzpomínek na přítele fotografa Simona Atleeho, o něhož v Thajsku při tsunami přišla, napoprvé odmítla. Teprve když ji v New Yorku na ulici zastavovali lidé a obdivovali její statečnost, změnila názor. "Kdyby měla posílit třeba jen pět lidí a výtěžek z knížky by pomohl strádajícím dětem, pak to má smysl," uvedla modelka.

Jakmile se uzdravila, vrátila se s přáteli a se sestrou Olgou znovu do Thajska. Ve středisku Khao Lak navštívila místa, kde přežila svou smrt, ale také se znovu narodila. "V nemocnici jsem viděla oči trpících dětí. Nedívaly se na nás, ale skrz nás," vzpomíná. Proto neváhala a založila v new Yorku svou nadaci Šťastných srdcí (Happy Hearts Fund), která pomáhá v Thajsku, na Srí lance, v Indonésii a nyní i v Pákistánu.

S pozitivy se vyléčíme rychleji

"Každá zkušenost má své klady a zápory a je jen na nás, na co se soustředíme. Vždycky máme možnost volby, jak se s těžkostmi popereme. S pozitivy se vyléčíte rychleji," hledala Petra ta správná slova k vyjádření, protože - jak sama píše v knize - jejím jazykem, v němž přemýšlí, už je dnes angličtina.

I knížka vznikala v angličtině. "Příběh o statečnosti a nalezení skrytých darů života"- jak zní její podtitul sepsala s topmodelkou Jane Scovellová. "To ona mě vedla, byly jsme jak kamarádky," pochvalovala si Petra spolupráci.

Za kmotry knížky si pozvala kamarádku a topmodelku Danielu Peštovou a jejího muže zpěváka Paľa Haberu. "Zavolala nám a neváhali jsme. To, co se jí stalo, je stále velmi emotivní, depresivní a může se to stát každému kdekoliv a kdykoliv na světě. Je strašně dobré si to uvědomit, když odcházíte z domu. Je třeba se pěkně rozloučit, protože nikdy nevíte, jestli se ještě uvidíte," řekl Habera a obě modelky souhlasně přikyvovaly.

"Měli bychom žít naplno, na sto procent, každý moment. Nikdy nevíme, co se může stát," doplnila Petra.

Vzniká další kniha

Němcová přiletěla do Prahy jen na den. Z nejbližších plánů prozradila, že chystá knihu fotografií celebrit, herců, zpěváků i sportovců. "Budou tam například Rachel Welchová, Bruce Willis i Jaromír Jágr," slíbila.