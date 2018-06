V americkém StarDance zatančí i česká modelka Petra Němcová

13:03 , aktualizováno 13:03

Modelka pocházející z Karviné Petra Němcová bude jednou z celebrit, které vstoupí do nové řady televizní soutěže Dancing With the Stars, obdoby české StarDance. Její soupeřkou na parketě bude například herečka Kirstie Alley.