VIDEO: Petra Kvitová stráví Vánoce s přítelem a Silvestr v Číně

„Štědrý den budu trávit s rodiči a potom ještě ten večer pojedu do Prostějova za přítelem a hned po svátcích odlétám na turné do Austrálie,“ prozradila Kvitová, která je jednou z Osobností roku 2014, jež vybrala redakce MF DNES a pózovaly pro společný snímek před objektivem fotografa Herberta Slavíka.

Vánoce pro ni nebudou snadné, protože nový kondiční trenér dbá na její váhu a tenistka si nebude moct dopřát nic z obvyklých pochutin.

„Máme typický bramborový salát s kaprem, což se mě asi letos nebude týkat, ale bude to na stole. Máme i cukroví, což taky nemůžu, takže není to úplně příjemné pro ty sportovce,“ postěžovala si Kvitová.

Předvánoční shon neprožívá, protože dárky kupuje postupně během roku. Sama pro sebe nic nechce. Přála by všem okolo to, co teď má - lásku a zdraví. „Žádné materiální věci nepotřebuji. Ráda bych našla pod stromečkem zdraví, štěstí a lásku, ne pro sebe, ale všem blízkým a přátelům. To tam asi nenajdu, ale přát si to můžu,“ dodala tenistka.