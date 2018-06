Zamilovaná Kvitová o příteli: Polsko naštěstí není daleko

Z Turnaje mistryň přijela smutná. Po prvním zápase ve skupině s Polkou Radwaňskou jí dokonce tekly slzy.

„Nevím, co se stalo. Byla jsem připravená, cítila jsem se dobře, ale přišla jsem na kurt a byla jsem najednou prázdná. Bez emocí,“ říká Kvitová v rozhovoru pro Magazín DNES. Mluví v něm o práci s psychologem, letošní kritice, kterou schytala za trvalé bydliště v Monaku, a poprvé také o novém příteli, hokejistovi z polské ligy.

Jmenuje se Radek Meidl a jsou spolu necelý půlrok. „Máme společného kamaráda, díky němuž jsme spolu byli na večeři. Pak jsme párkrát zašli na kafe a vznikl z toho vztah,“ popisuje Kvitová.

On hraje v Polsku, ona jezdí po světě. „Samozřejmě to není ideální. Ale pro mě je důležité, že dělá sport a že v něm chce taky něčeho dosáhnout. Polsko naštěstí není daleko,“ říká.

„S tím, že jsme oba sportovci a budeme se vídat málo, jsme do toho šli. Ale pokud to má vydržet, vydrží to. A za pár let spolu budeme víc,“ dodává tenistka.

Kvitová má poprvé přítele, který jí je věkově blízký a který nehraje tenis. V rozhovoru prozradí, jak o něm řekla trenérovi a jestli přemýšlela o tom, zda nový vztah pomůže, či uškodí její kariéře.