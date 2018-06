Petra Kocarová nemá důvod měnit přítele

"Nemám žádný důvod měnit přítele. On mne vždycky dostatečně respektoval a uznává mne stále. Zatím jsem skutečně nenašla lepšího," řekla sympatická dívka, která svým vystupováním a rozhledem boří vžité představy o blondýnkách. "Žiju si svůj poklidný život bez jakýchkoliv skandálů, což mi vyhovuje."Petra Kocarová, která pochází z Brna, ale žije v Praze, se věnuje modelingu od svých sedmnácti let. "Když vzpomínám na začátky, musím se smát. Myslím, že těch pět let praxe je u mne znát. Někdy se stává, že holka je už v sedmnácti hvězda, vypadá krásně, a tím, jak stárne, ztrácí na významu. U mne je to obráceně: tenkrát by nikdo neřekl, že jednou budu soutěžit o titul Miss. A dokonce o Miss Universe.Kamarádi mi říkali Helmička, protože jsem nosila tomu oslovení velmi podobný účes. Můj vkus v oblékání byl takový, že jsem určitě nevypadala jako modelka. A v agenturách se nenašel nikdo, kdo by mi poradil. Jenom mne posílali na castingy a nechali na mně, jak si poradím. Kladná stránka těch pěti let v modelingu jsou samozřejmě zkušenosti. Teď už například neberu každou práci a nejezdím všude, kam mne pošlou.Když se nabízí práce v cizině, jedu buď tam, kde to mám vyzkoušené, anebo naopak tam, kde jsem ještě nebyla. Například jsem pracovala půl roku v Miláně a žádný med to opravdu nebyl. Mělo to své kladné i negativní stránky, ale výsledek je ten, že Miláno už mne neláká a vrátit bych se tam nechtěla," vyprávěla modelka.Petra Kocarová dokonce uvažovala o tom, že v červnu, až vystuduje školu managementu cestovního ruchu, skončí i s modelingem: "Postupně si najdu nějakou práci, která by mne bavila a zajímala, chtěla bych hodně cestovat." Ovšem nyní přišla nečekaná nabídka na účast v soutěži Miss Universe. Rozhodování bylo krátké. Petra oželela soutěž Miss Globe v Turecku, kam měla jet, a vybrala si prestižnější nabídku, kterou pojala jako svou velkou šanci. Podepsala exkluzivní smlouvu s Miss Models, ta za ni zaplatila akreditaci, která stála 200 tisíc korun, a začaly přípravy.Petra Kocarová si jako svého "dvorního" módního návrháře vybrala Josefa Klíra: "Zná mojí postavu a umí vyzdvihnout moje přednosti." Je dostatečně sebekritická, přitom však zdravě sebevědomá. Zároveň si ale nedělá žádné velké iluze.První padly hned po přečtení podrobných podmínek soutěže: "Ze začátku jsem byla nadšená a plná euforie, že ať to dopadne jakkoliv, bude to alespoň hezká dovolená na krásném místě. Ale když jsem si přečetla smlouvu, došlo mi, že to žádná havaj nebude. Vidina dovolené se začala vzdalovat. Například na pokoji se mnou a s další účastnicí bude gardedáma, která bude dohlížet nejen na můj program, ale i na to, co budu třeba mít na sobě. To už mi připomíná omezování osobní svobody."Petru podporuje starší sestra Naďa, studentka herecké školy."Ve chvíli, kdy se Petra necítí pevná v kramflecích, kdy má pocit, že před ní stojí příliš velký úkol, jí ráda podpořím sebevědomí. Petra se na rozdíl od ostatních modelek někdy až moc drží při zemi. Člověk by ale měl dělat něco, co dělá dobře. A ona svou profesi zvládá skvěle."