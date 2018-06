Umělci nemají v politice co dělat, míní Petra Janů

Petra Janů je ohledně budoucnosti České republiky optimistkou. Přesto má problém s kolegy umělci, kteří se ženou do funkcí. „Já si myslím, že umělci nemají v politice co dělat. Ale je to můj vlastní názor, který nikomu nevnucuji,“ uvedla zpěvačka na Impulsu.

Prozradila, že z doposud ohlášených kandidátů na prezidenta by si nikoho zřejmě nevybrala. Nikdo ji totiž zatím neoslovil.

Aby ale nemluvila jen o politice, přiznala, že už se nemůže dočkat jara. K radosti zpěvačce opravdu stačí pomalý odchod zimy. „Já jsem byla celou zimu zmrzlá a ztuhlá a teď se konečně trochu rozehřívám a dostávám větší chuť do života. Jakmile dostane sluníčko sílu, tak já ožívám jako kytka,“ uvedla s tím, že nic jako jarní únava na ni neplatí.

Zpěvačka zavzpomínala i na první kontakt s hudbou. Jako malá holka byla často nemocná, a proto zůstávala doma s babičkou. „Ona mě tehdy vychovávala, a protože jsem ji pořád otravovala, tak mě učila písničky a zpívala mi,“ řekla.

Jakmile trochu povyrostla, vystupovala se školním sborem. „Zpívali jsme takové tendenční písničky. Bylo to ale dobré, protože jsme měli družbu s nějakou továrnou a oni získávali různé prapory za odměnu,“ prohlásila a vysvětlila, že při předávání praporů sbor často vystupoval jako kulturní vložka a mohla se ulít ze školy, zároveň tam bylo pohoštění. „To byly mé první honoráře.“