Petra Janů o umírání manžela: Věděla jsem to měsíce, jemu nic neřekli

"V den, kdy zemřel, ho ráno odvezli a já seděla v bytě a říkala si, že mám naplánována dvě vystoupení, tak co budu dělat? Budu sedět doma, nebo budu vystupovat? Tak jsem jela. Jela jsem zpívat, protože jsem si nedovedla představit, že tam sedím," svěřila zpěvačka v pořadu Limuzína.

Pomohlo jí, že lidé nic nevěděli, takže se s ní bavili úplně normálně, nesvazoval je ostych, soucit, starost, aby slovem neublížili.

"Ti lidé a muzika mě z toho dostali. Z každého smutku mě vždy muzika dostane. A publikum," říká zpěvačka.

O tom, že má manžel rakovinu, věděla dlouhé měsíce. "V červnu mi pan doktor řekl, že to nemá východisko. Jemu to ale neřekl. Na mě zavěsil ten šutr, já nevím dodnes proč. Od června až do prosince, kdy Míša odešel, jsem to věděla a myslela jsem, že se na to dá připravit. Ale nedá."

Michal Zelenka zemřel 16. prosince. "Měl pohřeb a já měla vánoční koncert v Praze, tak jsem ho věnovala jemu. Měla jsem 40 let na scéně, bylo mi 60, s kapelou Golem dělám 35 let, tak jsme si udělali velký večer a on tam byl se mnou. Cítila jsem to," vzpomíná Petra Janů.

Petra Janů a Michal Zelenka

I letos ji čeká vánoční koncert, a to přímo v Lucerně, ačkoli dřív Vánoce moc ráda neměla. "Ona má ta vánoční muzika, když ji zpíváte, když ji prožíváte, úžasnou sílu. Dostane vás to, i když nechcete," říká Petra Janů s tím, že Lucerna je pražská Carnegie Hall a vždy má sevřený žaludek, než vystoupí na pódium. Je to ale prý splněný sen nejen její, ale i jejího muže.

Celý rozhovor s Petrou Janů v Limuzíně odvysílá televize Óčko ve čtvrtek ve 21:45.