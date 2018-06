Denně musím ujít 10 tisíc kroků, abych neztloustla, říká Petra Janů

„Je na nich i krokoměr. Musím, no, měla bych ujít denně 10 tisíc kroků, abych byla ve formě a neztloustla. To se tak říká, že to má být tolik. Jenom na jevišti během koncertu někdy udělám kolem šesti nebo šesti a půl tisíce kroků,“ řekla v Limuzíně Petra Janů.

Zpěvačka nedávno vyměnila kapelu. S původní skupinou Golem byla 30 let. Nyní vystupuje s mladším osazenstvem kapely Amsterdam. Možná i to přispělo k tomu, že vzala techniku na milost a holduje i sociálním sítím.

„Kolem elektroniky klopýtám. Je pár věcí, které jsem si oblíbila, baví mě a chtějí se mnou spolupracovat. Počítač jsem už začala akceptovat a už ho neberu jako nepřítele,“ řekla s tím, že okolí ji přesvědčilo, že si má založit profil na Facebooku.

„Dneska to už bez toho nejde. Okolí mě donutilo. Jestli prý chci, aby se o mně vědělo, musí to být elektronicky. Nikoho nezajímá nějaké cintání ve sdělovacích prostředcích,“ dodala. „Kdybyste ale věděli, jak já jsem strašně pyšná na jakýkoliv pokrok, i sebemenší krůček. Trochu mě ale děsí, že člověk je u těchto věcí sám. Potkat se někde, sednout si a pokecat, má také své kouzlo.“

