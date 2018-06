Petra Janů: Mám čtyři nové chlapy, dávají mi energii

Máte kolem sebe nové muže. Že by výběrové řízení na partnera?

Nene, kdepak. Mně je dobře tak, jak to mám teď. Co se týče chlapů, kteří se teď v poslední době kolem mě hemží, to je má nová kapela Amsterdam. Jsou mladší a hrají krásně. Přiznám se, že je mi s nimi dobře. Takže vlastně ano, mám nové čtyři chlapy.

A co opravdoví nápadníci. Točí se kolem vás?

Prozatím si užívám přítomnosti mužů z kapely, ale jen ryze v pracovní a přátelské rovině. Každý má svou rodinu a já opravdu chlapy nehledám. Na druhou stranu bych lhala, kdybych řekla, že mě vůbec nezajímají. Muže miluji. Takže chlapi: Ahoj, mám vás hrozně ráda! Když nějakého potkám, potkám, když nepotkám, nepotkám.

Roční období je na to příznivé. Pomalu končí zima, začíná jaro a s ním třeba i nová láska.

I tak se to může třeba vzít. Ostatně já jaro miluji. Právě v zimě dost trpím. Jsem totiž Štír, co potřebuje teplo. A jakmile v březnu začne ten teplejší větřík a začne se příroda probouzet, tak ožívám i já. Jako ta kytka.

Když se vrátíme ke kapele. Co vás vedlo k tomu spojit se s novou skupinou?

Napadlo to Romana Štefla, který pro mě v devadesátých letech produkoval desku Album. Amsterdam kdysi dávno doprovázel i Ilonu Csákovou, pak se kluci rozutekli a po letech zase sešli. Ve výběru možných adeptek na zpěvačku jsem jim tak nějak vypadla já. Mě se ten nápad docela zamlouval. Přišla jsem za nimi na zkoušku, zazpívala pár písniček a byla ruka v rukávu. Rozhodně jsem udělala dobře. Na koncerty s nimi se těším, moc mě to baví. Kluci mi dávají energii. Aby také ne, proti mně to jsou všichni mladí kluci, plní elánu.

Hrajete společně i jinou muziku, než na jakou jsme u vás zvyklí?

V repertoáru máme všechny písničky, které ode mě lidi chtějí slyšet. Je pravda, že mají zlehka nový kabát. V seznamu je i pár, myslím si, neoprávněně opomenutých písní. Teď připravujeme jednu starou písničku, kterou nově nazpívám já. Lidi ji znají a jmenuje se Ještě pár slov mám.

Většinou, když do kapely přijde žena, může dojít k rozpadu. Nebojíte se toho?

Vůbec. Nikdo si nehraje na kápa, vládne mezi námi velká demokracie. Pokud je třeba dát něčemu řád, od toho máme naši manažerku, která, když se něco hrotí, tak to uhladí.

Petra Janů a její nová kapela Amsterdam

A jsou na vás ti vaši kluci hodní?

Chovají se ke mně krásně. Tak ono taky, když vidí starší dámu, jsou galantní. Rodiče je vychovali k úctě ke stáří, to je vidět (smích).

Vy ale vůbec nevypadáte jako starší dáma.

To moc děkuji za lichotku, od ženy to potěší ještě víc. Nic není zadarmo. Určitá genetika asi funguje. Pokud člověk chce a v mém případě i musí vypadat, aby se mě fanoušci nelekli, musí něco dělat. Já se snažím pravidelně cvičit. Miluji pohyb a už bych si nedokázala bez něj život představit. Navíc jsem najela opravdu na zdravý životní styl. Neříkám, že bych si občas nedala nic nezdravého, ale dodržuji určitou životosprávu, která spočívá především v pravidelnosti stravování. To se bohužel občas nestíhá, takže mám takové pytlíčky, kde se nachází proteinový prášek, který umí zázraky. Jsou to různé polévky nebo i tyčinky, koktejly. No a díky tomu sem tam přebytečné kilo shodím.

V posledních letech se celkem rozmohlo sportovat za dozoru trenéra. Jak to máte vy?

I já mám ve fitness trenérku Zuzanku a třikrát týdně mě dozoruje. Ostatní dny se pak koukám na televizi, ale vždy při tom cvičím. Od třiceti let už prostě hlídám každé deko. Za ta léta to mám už vychytaný.