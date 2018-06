Petra Janů: Samotu mám ráda, ale manžel mi stále chybí

„Začátky byly krušné, protože jsme spolu byli 33 let. Schází mi dodnes. Za tu dobu, co jsme byli spolu, jsme byli spojené nádoby a spřízněné duše. Nemuseli jsme ani nic říkat, věděli jsme, co si ten druhý myslí,“ řekla zpěvačka.

Najít nového partnera se nijak zvlášť nesnaží. „Zelenka byl jediný a já vím naprosto přesně, co od chlapa chci, taky už mi není sedmnáct. A takový se, myslím, asi ani nenajde.“

O předloňském vztahu s pětatřicetiletým Danielem se bavit nechce. „Celá ta pohádka s mladším přítelem vznikla na základě jedné fotografie a já jsem jen koukala, co z toho všechno bude,“ vysvětluje.

V současné době je Petra Janů sama, ale na samotu nijak nežehrá. „Samota mi vadí tím, že tu manžel není, ale nevadí mi jako taková. Jsem docela ráda sama. Když si vezmete, jaký život já žiji, jsem neustále mezi lidmi, takže jsem pak ráda sama, i když to spousta lidí nepochopí,“ dodává.

V současné době Petra Janů jede turné společně s Věrou Špinarovou a vystupuje i samostatně.