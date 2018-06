Petra Janů o vztahu s mladým partnerem: Je to uzavřená kapitola

"Když se spolu bavíme, zabrousíte na tohle téma. A pro mě je to uzavřená kapitola a nebudu k tomu nic říkat. I kdyby se něco stalo, tak vám to nesdělím. Myslím si, že jsou to soukromé věci a že by se neměly ventilovat ven, v tom jsem se utvrdila," řekla iDNES.cz Petra Janů, které debaty na téma mladšího partnera nebyly dvakrát příjemné.



Na přímou otázku, jestli se v soukromí má dobře, pak odpověděla: "Ano, mám se dobře," dodala se smíchem.

Daleko otevřeněji promluvila o práci, která ji letos čeká. Po úspěšných koncertech s Evou Pilarovou či Martou Kubišovou se rozhodla pro další dámskou jízdu. "Chystám jednu takovou pro mě velkou událost - zazpívám si šňůru koncertů s Věrou Špinarovou, mou kamarádkou, takže si to, myslím, užijeme."

Zpěvačka dodala, že nenáviděné svátky sice prožila v klidu, ale se značnými "úlety" ve stravování. Jak uvedla, přecpala se vosími hnízdy, které teď raději likviduje na posilovacích strojích.



"Jde jen o to, abych si udržovala kondici. Když máte dvouhodinový koncert, přeci jen by člověk měl být při síle. Není to legrace. A když lezu na pódium, musím taky k něčemu vypadat," uzavřela Petra Janů.