Z Petry Janů je šik šedesátnice, kolegové ji přitom měli za příšeru

Petra Janů vyrůstala na vesnici, konkrétně v Sekerkových Loučkách. Když se pak dostala přes pěvecké talentové soutěže až do Prahy, všichni byli nadšení z jejího hlasu. Méně ale z jejího vzhledu, a to včetně jejího budoucího manžela, manažera Michala Zelenky.

"Měl na starosti Karla Černocha a stavěl pro něj nový program. Potřeboval hosta, který je levný, nikdo ho nezná, nebude zastiňovat hlavní hvězdu a měla by to být ženská. Řekli mu, že v Semaforu nastoupila nějaká nová, že sice vypadá příšerně, ale dobře zpívá. Přišel za mnou do klubu a řekl mi, že když zavřel oči, tak to bylo pěkný," popsala Janů v talkshow Limuzína na Óčku první setkání s manželem.

"Řekl mi, že vypadám jako Sekerkovy Loučky osobně," vzpomíná zpěvačka.

Dnes už se tomu směje, tehdy byla na Michala Zelenku naštvaná. "Já jsem si myslela: Pražák nafoukaný, co si to dovoluje. Když vám někdo řekne pravdu do očí, tak nejste rád. Ale pod peřinou si řeknete, že na tom něco je," dodala Petra Janů.

Tak začala její proměna, a to nejen fyzická. Každou středu musela chodit i na hodiny společenské výchovy. Říkali jí, jak se má chovat i oblékat. Příběh jako z My Fair Lady skončil velkou láskou, která trvala až do 16. prosince 2011, kdy Michal Zelenka zemřel (více čtěte zde).

Petra Janů | make-up: Monika Navrátilová | šaty: Josef Klír | foto: Lenka Hatašová

Zpěvačka se tak musí obejít bez něj v osobním i profesním životě. Čeká ji vánoční koncert v Lucerně, ještě před jeho přípravou si ale stihla užít pobyt v lázních. "Jezdím do lázní každý rok na generální opravu zpěvačky. Dřív jsem jezdila, že se mi chtělo, teď jezdím, protože musím," říká.

Janů se nedávno objevila na křtu Haliny Pawlowské, která také přišla o manžela.

Na kameru iDNES.cz přiznala, že bez lásky žít neumí, byť si není jistá, jestli se ještě zamiluje.



"Nevím. V tomhle směru jsem opatrná a ostražitá. Všichni potřebujeme lásku a nemusí mít jen fyzickou podobu. Potřebujeme kolem sebe lidi, které máme rádi a kteří mají rádi nás. Bez lásky to nejde," uvedla Petra Janů.