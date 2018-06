Petra Hřebíčková se vrátila k práci už dva měsíce po porodu

Hřebíčková šťastnou novinu o narození syna cíleně nezveřejňovala a dosud neprozradila ani jméno svého chlapečka, který přišel na svět v červenci.

Už v září se herečka mohla znovu postavit na plac. Práci ale přizpůsobuje synkovi. „Jsem ráda, že mi všichni vyšli vstříc a točím jen třikrát, čtyřikrát do měsíce pár hodin denně. Chci se co nejvíc věnovat prckovi, proto se do práce vracím jen velmi zvolna,“ říká Hřebíčková, která v seriálu Přístav hraje také maminku.

Syna ale před kameru nevzala. Její dítě hraje holčička Karolínka. Syna má Hřebíčková s hercem Matějem Dadákem (39) a do budoucna plánují i svatbu.