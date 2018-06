Petra Hřebíčková: Dítě jsem si přála až teď, mé ego už se nažralo

„Seriál Svatby v Benátkách zatím točím s tím, že mému stavu přizpůsobí i postavu. Jak to bude dál, zatím netuším. Ani jestli bude pokračování. Nejvíc to zasáhlo divadlo. Zažívám období své nahraditelnosti, při předávání rolí. Ale uvědomuju si, že to podstupuju pro tu nenahraditelnou roli mámy. Ta je nejdůležitější. Pořád to musím zaklepávat, nerada o tom moc mluvím, abych něco nezakřikla,“ řekla Hřebíčková.

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak to má Petra Hřebíčková se svým přítelem? Chystá se svatba? To se dozvíte v pátečním vydání týdeníku Téma.

Kvůli těhotenství musela odmítnout i filmovou nabídku. „Ale nebyla to velká role. Samozřejmě postupně předávám divadelní představení. Nejde jen o fyzická omezení, ale taky o jisté změny po psychické stránce. Hned záhy jsem pustila představení Idioti, kde s kolegy dost sugestivně předstíráme mentální postižení a je to představení, kde se odhalujeme po všech stránkách. Ani velké psychické vypětí už mi nedělá dobře. Člověk má najednou ochranitelské sklony a víc se hlídá,“ říká herečka, která své první dítě počala v pětatřiceti. Přitom tvrdí, že by ženy měly mít první dítě v mladším věku.

„Myslím si, že je dobré mít děti dřív. Věkový rozdíl mezi rodičem a dítětem pak není tak velký. Ale sama to popírám, dítě jsem si skutečně přála až teď. Má profese mi dala už hodně a já za to děkuju. Mé ego se nažralo, užila jsem si dost svobodného života a teď se těším na jeho naplnění poněkud jiného druhu. Tohle má každý jinak, záleží na založení konkrétní ženy. Je pravda, že se zvyšuje počet lidí, kteří rodinu odkládají nebo vůbec nechtějí. Bojí se, že něco ztratí. Rozhodně si mateřství nepředstavuji jako procházku růžovým sadem, ale není to konec zábavy a svobody. Naopak. Od jistého věku děti potřebujeme, abychom se nezbláznili z pomyslné vlastní důležitosti,“ říká Hřebíčková.

Petra Hřebíčková se Zuzanou Onufrákovou

Jak dlouho bude na mateřské, zatím herečka netuší. „Nechci ještě moc plánovat. Umím si představit, že se někdy v listopadu vrátím do jednoho představení. Hra Hřebíčková s Onufrákovou lehce meditují aneb Děvky od Arbesa je postavená na mně a kolegyni, takže kvůli mému těhotenství je zatím u ledu. Pokud mi to prcek dovolí, ráda bych jedno dvě představení do měsíce odehrála. Ale to teď nemůžu předvídat.“