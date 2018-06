Těhotná Hřebíčková: Pláče se mi teď lehčeji

V poslední době máte štěstí na filmové i seriálové nabídky. Myslíte si, že v tom hraje roli i trocha štěstí?

Štěstí asi opravdu mám, jelikož nabídky dostávám. Je mnoho skvělých herců, kteří nemají takové možností, takže si nesmírně vážím toho, když si mě režiséři všimnou a osloví na spolupráci. Míra práce v naší branži může být velmi pomíjivá.

Teď se však chystáte na osudovou roli, což je mateřství.

Přesně tak. Tuto roli si chci užít. Vlastně si ji užívám už teď v těhotenství. Je to obohacující období. I v této roli jsem měla doposud štěstí, protože patřím k ženám, které nemají v těhotenství vedlejší účinky. (smích)

Takže žádné nevolnosti nebo chutě?

Ani ne. Nemám a ani jsem zatím neměla problém. Moc se mi v těhotenství líbí. Člověk si to užívá, pomalu mi roste bříško, ani ostatní partie nezůstávají pozadu. Snažím se moc nepřejídat, ale jím, na co mám chuť a pravidelně cvičím, což mi dělá velice dobře.

Neprožíváte ani těhotenské výkyvy nálad?

Přiznávám, že se občas objevily takové srandovní výkyvy, ale ty spíš připočítávám té velké životní změně. Já jsem odjakživa poněkud náladová, ale to je asi většina žen. Je pravda, že se mi teď pláče lehčeji. Jsou to ale spíš slzy dojetí.

Cítíte se na mateřství připravená?

Víc než kdykoliv předtím. I když člověk asi úplně připravený není nikdy, protože neví, co ho přesně čeká. Je mi jasné, že mateřství není jednoduché, přináší i velké starosti a hlavně strach, který člověk dosud nezažil. Ale je to ta nejlepší a nejpřirozenější role, na kterou se těším.

S partnerem, hercem Matějem Dadákem jste však miminko plánovali.

To ano. Dlouho jsem si užívala svobodný život a svou práci, která mě baví. Mé ego bylo v jistém smyslu uspokojeno a byl čas posunout se v životě dál. Dítě jsme si přáli a přejeme.

Už znáte pohlaví a máte jméno?

Pohlaví jsme si s partnerem nechali prozradit a zatím si to necháme pro sebe. Stejně tak je to i se jmény. Vybírání jména je příjemný, a velmi důležitý moment. Je to velká zodpovědnost a čest dát někomu jméno. Byla jsem překvapena, jak rychle jsme s tím byli hotovi. Dopadlo to tak, že pro chlapečka zvítězil návrh Matěje a pro děvčátko můj.

Někde jsem četla, že by to snad mohla být Maruška nebo Jan.

To jsou moc hezká jména. Marie je moje máma a Jan byl dědeček. Mám k těm jménům vztah, ale že jsem před pár lety někde plácla, co se mi líbí, nic neznamená. Taky na to nejsem sama. Důležitý je i názor partnera.

Když se na vás dívám, nepřipadáte mi moc těhotná. Kolik jste přibrala?

Děkuji, ale přibrala jsem už dost. Asi třináct kilo. Má zadnice se rozhodla konkurovat břichu.

Nosíte spíše volnější a větší velikosti oblečení, nebo dáváte přednost těhotenské módě?

Jak kdy. Doma nosím spíše volnější trička, svetry, tepláky, ale do společnosti volím většinou oblečení, které mě zbytečně nerozšiřuje, je pohodlné a já se v něm cítím hezky. Oblíbila jsem si šaty od módní návrhářky Šárky Šiškové. Obléká mě často, takže ji považuji už za svou dvorní designérku. Poprvé jsem její šaty oblékla na cenách Thálie 2009.

Na letošních cenách jste zazářila v červené.

Letos jsem si užila volnější a pohodlné šaty a největší výhru skrývala pod nimi. Byly to mé první těhotenské šaty, jelikož jsem je prozatím nikde nepotřebovala. Mají vzdušný střih a dají se nosit i po porodu.

Petra Hřebíčková (párty po Cenách Thálie) Petra Hřebíčková se na párty po Cenách Thálie bavila hlavně s kolegou Patrikem Děrgelem.

Jak dlouho vám trvá příprava, když vyrážíte do společnosti?

Není to zase tak dlouhé připravování. Většinou je to s oblékáním, líčením a česáním tak dvě hodiny, možná i méně. Bohužel zjišťuji, že čím je člověk starší, tím ty přípravy jsou vskutku delší.

A co se týče těhotenství, necháváte se nyní nějak speciálně hýčkat? Myslím tím třeba masáže.

Klidě bych snesla pravidelnější masáže. Nikam nechodím, takže často o podobné hýčkání škemrám doma.

Nepřemýšlela jste třeba o předporodních kurzech?

Myslela jsem, že si vystačím s knížkou, ale čím jsem blíž porodu, chci vědět víc. Takže ano, už jsem se přihlásila na předporodní kurzy. Určitě to neuškodí.

Jak se díváte na porody doma? Jste jejich zastáncem?

Představa jistého soukromí a domácího prostředí je jistě lákavá, ale já bych měla velké obavy. Může se objevit komplikace, která by nemusela dopadnout dobře. Myslím ale, že každá rodička má právo se rozhodnout podle vlastní vůle. Je to ovšem podle mě velmi riskantní.

Necháte si poradit od zkušenějších maminek, nebo jste spíš člověk, který si vše dělá po svém?

Ráda si nechám poradit. Můžu si dělat věci po svém, pokud jim skutečně rozumím. A bylo by hloupé nevyslechnout rady zkušených matek. Potom samozřejmě člověk vybere, co je mu blízké a čemu věří.

Plánujete s partnerem po narození prvního potomka svatbu?

Netvrdím, že bych se nechtěla nikdy vdát, ale rozhodně tyto plány teď nejsou hlavním tématem našeho vztahu. Soustředíme se na miminko a to je pro nás momentálně to hlavní.

Jak to máte výhledově s prací? Mluvili jsme o tom, že se vám aktuálně v kariéře daří.

Teď nic nechci zbytečně dopředu plánovat. V první řadě vím, že se vše bude odvíjet od potřeb dítěte. Svatby v Benátkách stále ještě natáčím, jak se má postava bude postupně ubírat, to prozatím nevím. Těžší je to s divadlem. Uvidíme, jestli hned v listopadu nastoupím zpět do některého představení, nebo ne. Určitě bych nerada držela u ledu hru Hřebíčková s Onufrákovou lehce meditují aneb Děvky od Arbesa, jelikož je postavená na mně a kolegyni Zuzce, ale vše je zatím ve hvězdách.