Dcera Petra Hapky chystá desku, otec jí píseň napsat nestihl

„Když ještě na tom byl dobře, tak chodil na ty koncerty pořád dokola a ti muzikanti z něho měli strašný vítr. Říkali: Už zas je tady. Řekni mu, ať už nechodí, my máme strach,“ popsala Hapková, která dlouho zpívala v Itálii po klubech.

Teď plánuje debutovou desku. „Už na to přišel čas. Mám úplně nový projekt, šansonový recitál, a teď jsem s tím začala jezdit. Počkám, až si to sedne, a pak jdu do studia,“ prozradila.

Píseň od svého otce na desce mít nebude, žádnou jí totiž nenapsal. „Už na to nebyl čas. Samozřejmě bych byla šťastná jako blecha, ale nestalo se, tak co by se s tím člověk trápil,“ říká Hapková.

U otcova portrétu od jeho přítele Václava Floriana se setkala se svou novou fanynkou, herečkou Miluší Bittnerovou. „Petra Hapková je naprosto fenomenální zpěvačka. Taková, jaké tady v Čechách moc nejsou. Holka, která má nádherný hlas, skvěle intonuje. Byla jsem na jejím koncertu a myslím, že vlajku hapkovského muzicírování ponese dál,“ říká Bittnerová.

Její portrét bude k vidění v showroomu designového nábytku v Metropoli Zličín do půlky května stejně jako ten Hapkův.