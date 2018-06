Svedl by i Pannu Marii, říká o Hapkovi jeho o 48 let mladší partnerka

"Žárlím šíleně. Vždyť on se líbá v přímém přenosu ze Státní opery s Janou Kirschner! Načesala jsem se, vzala si nejdražší šaty, čekám, až mě po koncertě Petr obejme a řekne, že mě miluje, ale on na konci popadne Kirschner. To jsem si trhala vlasy. A ty to víš. A udělal jsi to," prohlásila Klepišová v rozhovoru pro Magazín DNES.

"Já nevěděl, že mě Jana Kirschner přepadne a začne líbat," bránil se Hapka, který by podle své partnerky dokázal svést i Pannu Marii.

Podle hudebního skladatele Kateřina uhnala jeho, studentka pražské Literární akademie s tím ale nesouhlasí.

Petr Hapka a Kateřina Klepišová

"Ona mě utrhla. Zjevovala se za mnou, když jsem odešel do vedlejší hospody, vzápětí tam byla. Zpočátku mě to obtěžovalo, ale pak jsem zjistil, co je to za blázínka, a naučil se s ní žít. A je to krásné, protože ona žije jako dospělá žena. Je pozorná, uvaří, když vám to nechutná, přinese něco jiného. Mám štěstí," řekl Petr Hapka.

"Kdybyste viděl, jak se choval, když jsme spolu někde seděli! Deset minut na mě vydržel strnule koukat! Ptala jsem se: Pane Hapko, nechce se vám spát, nemám odjet? A on: Ne, já se jen koukám, jak strašně jsi hezká. Na třetí schůzce, kde jsem měla navlněné vlasy a červeně namalovanou pusu, se na mě zadíval: Už ti někdo pověděl, že vypadáš jako z renesančního obrazu? Ty velké, tmavé oči, ta pusinka, vlnité vlasy, já bych si tě namaloval, kdybych mohl," prozradila Kateřina.

"Tahle taktika zabírá," utrousil cynicky Hapka.

Jeho partnerka je do něj opravdu zamilovaná a důkazem lásky je také její slib, že až jednou Hapka zemře, dobrovolně odejde za ním. "Nacpu do sebe prášky, zapiju je whiskou a nebudu," prohlásila.

Rozhovor se skladatelem šlágrů a jeho partnerkou skončil nečekaně. Lehli si do postele, jako by byli sami, mazlili se spolu a líbali. Když spolu usínali v renesanční posteli s nebesy, Petr Hapka vyklepával studentce rytmus nových písní na stehna.