Faltýnová přiznala plastiku prsou, musí si je nechat upravovat

Účast Petry Faltýnové v Show Jana Krause nezačala nejlépe. "Než jsem dorazila na natáčení, zjistila jsem, že všechny věci, které jsem si dala do kufru auta, moje oblečení na tuto show, všechno bylo pryč. Někdo to ukradl," popsala modelka.

I v tom, co měla na sobě, ale vypadala úchvatně. Ve čtyřiatřiceti patří k našim nejkrásnějším modelkám. I ona si ale musela v lecčem nechat vypomoci. "Všechno je teď větší. Prsa, rty, zadky se taky vycpávají," popsala modelka současné trendy a prozradila, že si sama nechala několikrát upravovat prsa. Její tělo to ale špatně snáší, takže musí chodit každých pět let na úpravu.

Petr Kotvald a Petra Faltýnová

Faltýnová, která má dvouletou dceru Adrianu, v současné době chodí s o dva roky starším moderátorem Leošem Marešem. Zatím ale ještě není rozvedená s otcem své dcery Šimonem Šteklem. Ke svým vztahům s muži poznamenala u Krause jen to, že to má trochu "rozvolněné".

Kromě ní vystoupí v Show Jana Krause zpěvák Petr Kotvald a preparátor zvířat Michal Fišer.