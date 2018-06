Mám teď pohodový vztah a jsem šťastná, říká Petra Faltýnová

„Adriance je pět let a chodí do první třídy na britskou školu. Výuka je sice v češtině, ale mají zde mnohem více angličtiny, než je běžné. Navíc s ní chodí do třídy hodně cizinců a angličtina je u ní velmi přirozená,“ prozradila Faltýnová, která už mimo školní povinnosti s dcerou prožívá i její platonické lásky.

„Nápadníka dcera má, jmenuje se Edík. Zrovna dneska mi v autě říkala, že jí její kamarád řekl, jak ji Edík miluje. Ve třídě je osmnáct dětí, z toho šest je chlapců. Holky to tak mají dost omezené. Edík byl ale u Adrianky od začátku jasný a ona u něj taky,“ s úsměvem popsala první lásku své dcery.

Na svou první dětskou lásku si také velmi dobře pamatuje. „Já měla Honzíka Preisse, syna Jany a Viktora Preissových. Ta láska byla velmi emotivní, hodně jsem ji prožívala. Nejen se smála, ale často i plakala. Vždy jsem se na něj těšila. I když ta naše láska byla platonická, byla milá,“ popsala své pocity.

V posledních letech však neměla Petra v lásce příliš štěstí. Po rozchodu se svým manželem Simonem Šteklem prožila krátký vztah s hercem Jiřím Langmajerem. V loňském roce se stal jejím partnerem moderátor Leoš Mareš, se kterým prožívala velmi divoké rozchody a návraty.

„My jsme si s Leošem vše vyříkali a teď už není důvod se potkávat, není to ani zdravé. Můj současný přítel David je v Čechách častěji než si myslíte. Vztah je pro mě neuvěřitelně pohodový a jsem šťastná,“ pochvaluje si modelka, která si i letošní prázdniny užila nejen s dcerou, ale právě i s partnerem.

„Měli jsme prázdniny rozdělené. Adrianka byla na gymnastickém táboře, trávila prázdniny i s babičkami. Byli jsme v Americe, Itálii, Jugoslávii. Teď když jsem v Čechách, tak si říkám, že jsem možná měla víc využít prázdnou Prahu,“ dodala Faltýnová, pro níž je Amerika stále domovem.

„Partner je v Americe a tam je jeho domov a částečně i můj. V životě neberu žádné kdyby. Měnit rozhodně nechci a věřím, že nám to spolu vydrží. O stěhování nadobro zatím neuvažuju. Už dlouho tvrdím, že v Americe se cítím víc doma než v Čechách,“ uvedla Faltýnová, kterou do Prahy lákají hlavně pracovní povinnosti. Naposled se ukázala na soutěži Miss Hasička.

„Jsem člověk, co rád pomáhá. Třeba o povodních jsem přiložila ruku k dílu a odklízela nepříjemné následky. Když přišla možnost spojit se s dobrovolnými hasiči a hasičkami, byla jsem nadšená. Sama takovou odvahu nemám a bojím se. Naštěstí v soutěži Miss Hasička nejde jen o krásu, ale právě i o tu odvahu, což si na druhých neuvěřitelně cením,“ dodala.