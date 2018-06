VIDEO: Petra Faltýnová nahá pod vodou: kalendář křtil Mareš i Žbirka

"Hodně štěstí a gratuluji, zlato," prohlásil na slavnostním křtu Leoš Mareš, který záhy objasnil, proč si Petra Faltýnová vybrala za kmotra právě Mekyho Žbirku. "Koukali jsme na Mekyho koncert a v tom Petra říká, že Mekyho zbožňuje, což jsem do té chvíle nevěděl. A i když jsme nechtěli kmotra, v ten večer jsme názor přehodnotili, zavolali Mekyho manželce a vše domluvili," dodal moderátor.

Svůdné fotografie, na nichž se hlavní hvězda nebála zcela odhalit, vznikly pod taktovkou Marka Musila na začátku září. Napůl ve studiu a napůl v bazénu přímo pod vodní hladinou.

"Ta kooperace s tím, že obličej funguje pod vodou jinak, je daleko náročnější. Tvářit se přirozeně a dělat, že si jen tak plavu pod vodou, jsem někdy nevychytala. Hlavně mi chyběl kyslík. Holky v jednu chvíli říkaly: 'Dost, nebo se utopíš'. Já jsem trvala na svém a chtěla focení dokončit," popsala Petra Faltýnová.

Na pomyslném place ji tehdy navštívil i Leoš Mareš, který se znovu utvrdil v názoru, že fotomodeling je pro otrlé. "Byl jsem u focení jedné z těch fotek a musím říct, že po dvou hodinách jsem byl naprosto vyčerpaný. Neustále poskakování, dělání póz a fotograf nemá pořad dost. Nechci říct, že focení nesnáším, ale na tohle bych neměl," svěřil se Mareš.

Na křtu došlo i k slavnostnímu předání výtěžku z předprodeje kalendáře. Peníze pomohou dvěma mladým dívkám Věře a Katce, kterým byly kvůli zhoubnému kostnímu nádoru amputovány dolní končetiny. Z výtěžku dostanou nové, počítačem řízené protézy.

"Chtěla jsem do křtu vnést nový rozměr. Aby to nebylo jenom o pití a rautu. A dokud se to lidem neukáže přímo na jevišti, tak to nevnímají. Myslím, že i ty holky si to užily, a že to nebylo jen o tom, že "něco dáváme na charitu". Slovo charita nesnáším," uzavřela Petra Faltýnová.