Černocká promluvila o rodinné tragédii: Syn zemřel krátce po porodu

Vzpomínky Petry Černocké se vztahují k počátku sedmdesátých let, kdy zpěvačka slavila první profesní úspěchy. Jejím manželem byl v té době Jan Vaculík, za kterého se provdala 6. dubna 1970. Tehdy byla ve čtvrtém měsíci těhotenství.

"Hodili jsme se k sobě a rozuměli jsme si. Měli jsme stejný smysl pro humor a ke všemu se stal mým manažerem, takže jsme měli společné zájmy a vždycky bylo o čem si povídat. Navíc v té době, když mladý člověk vystudoval a nastoupil do práce, tak dalším logickým krokem bylo najít si partnera a založit rodinu. Žádné další zajímavé možnosti a atrakce se nenabízely," píše se v knize autora Miroslava Graclíka.

Původně měla Černocká rodit na pražské Štvanici, jenže v době jejího porodu tam právě malovali, a proto se musela se spoustou dalších nastávajících maminek přesunout na Prahu 6 do Rooseveltovy ulice, kde bylo hodně rodiček a lékaři nestíhali. Petřin syn Petr zemřel krátce po porodu kvůli špatné technologii porodu. Byl zdravý, neměl žádnou vrozenou vadu.

Obal knihy Hvězdy popu, které jsme milovali

Když se to Petra dozvěděla, okamžitě ji napadla známá otázka: Proč právě já, jak to, že se to stalo právě mně? Zavinila jsem to snad něčím? "Do té doby jsem si život řídila sama, všechno, co se stalo, se stalo na základě mého rozhodnutí. Šla jsem od úspěchu k úspěchu, což jsem pokládala za svou zásluhu, a najednou se stalo něco, co jsem nemohla nijak ovlivnit. No a to je asi právě to, co jsem se měla dozvědět, že nejsem ta nejchytřejší a nejlepší. Musela jsem se seznámit s novou skutečností, totiž, že existuje něco, čemu se říká pokora. Do té doby jsem to považovala za hloupé a nepotřebné slovo," přiznává zpěvačka s tím, že z porodnice odcházela s představou, že se s manželem co nejdříve pokusí o druhé dítě.

Petra Černocká a její současný manžel Jiří Pracný

Než se tak stalo, uplynulo dlouhých devět let, během nichž prožila i milostný románek s kapelníkem Kardinálů Zdeňkem Mertou. Její jediné dítě - dcera Barbora Vaculíková - se narodila v roce 1979. Když jí byl rok, tak se Petra v roce 1980 s Janem Vaculíkem, pozdějším pražským policejním radou, rozvedla.

"Domnívali jsme se, že je možné něco jako volné manželství. To je samozřejmě také jeden z mýtů. Dá se tím ale lépe ospravedlnit, když mají lidé v manželství binec, do jisté míry jim to umožňuje nedělat si s nějakým tím vedlejším vztahem starosti. Nakonec to samozřejmě krachne, tak jako to krachlo u nás. Vždycky, když někdo mluví o tom, jak se domluvili s partnerem na volném vztahu, musím se smát. Někdy je v tom společný majetek a samozřejmě společné děti, ale nakonec stejně emoce převálcují takzvaný zdravý rozum. Je to jen hra s časem. A navíc si tím lidé vždycky hodně ublíží," tvrdí Petra.

Petra Černocká s dcerou Barbarou a vnučkou Olivií Coco

Když si pak Petřin bývalý manžel bral zpěvačku Hanu Horeckou, se kterou má dceru Juliánu, za svědka mu šla právě Petra, stojí v knize Hvězdy popu, které jsme milovali.

V druhém pokračování uměleckých i životních příběhů se o vzpomínky podělili i Jakub Smolík, Vítězslav Vávra či Viktor Sodoma.