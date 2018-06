Petra Černocká: Manžel čte moje maily i zprávy v mobilu

„Já to mám vymyšlené. Můj mail, adresa i telefon jsou naprosto otevřené mému manželovi. Mně nemůže žádný nápadník nic napsat ani poslat esemesku. Řekla jsem: Jirko, všechno to hlídej. Mám to zařízené tak, že nemohu být nevěrná, i když nabídky občas jsou,“ říká Černocká.

Ostatně její tajní ctitelé manžela nemohou rozhodit. „Můj muž nežárlí, já na něj také nežárlím. Jakmile tohle ženská vysloví, tak možná dělá chybu. Ale já jsem přesvědčená, že mi je věrný a basta. Myslím, že jsme poměrně úspěšný pár, protože jsme rozumní lidé a rozumní lidé mají rozumná manželství,“ míní Černocká.

Také v jejich vztahu se najdou trhlinky, ale vždy na ně zapomenou díky svým domácím mazlíčkům a taky malé vnučce. „My vypadáme idylicky, ale má to takové malé chlupy, které v každém manželství jsou. U nás teda hlavně psí a kočičí. Nás dost spojují zvířata. Máme společnou péči o zvířata a taky vnučku, kterou děda strašně miluje,“ říká zpěvačka, která si babičkovství na rozdíl od některých kolegyň užívá.

„Na téma babička u hereček a zpěvaček se dá mluvit ze všech možných stran, protože počítejme s určitou ješitností i s tím, že dámy ještě vystupují, že děti je mohou i rušit. Ale já jsem dost odolná babička. Dokonce někdy dolézám. Když dlouho nevidím vnučku, tak se domůžu svého práva a vyzvednu ji ze školky a jdeme do Stromovky,“ popisuje.

Dcera Petry Černocké Bára Vaculíková s dcerou Olivií Coco

Se svou dcerou Bárou Vaculíkovou má podle svých slov nejluxusnější vztah. „Teď jsme dvě dospělé ženy, které prožily totéž. Já byla matka, ona je matka, chlapy řešíme. Jsme najednou na stejné lodi. Myslím, že jsme dobrý tandem. Já jsem na ni velice pyšná, ona je šikovná holka,“ říká Černocká, která si teď zahrála roli paní starostky v komedii Andílek na nervy.

Do lokální politiky se ale sama nechystá. „Sleduji televizi a kdykoli vystupují nějací starostové, tak uvážlivě hovoří a nedopouští se chyb, které by se daly nějak jinak vykládat. Musí být takový fiškuntálové, aby si nezadali, aby se proti nim nedalo potom nic použít. A já takový taktik nejsem. Já bych těm místním říkala vše do očí a to by skončilo strašně,“ dodává.