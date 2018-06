Petra Černocká myslí na vdavky

Ladynka je jezevčice a není zrovna nejmladší. Kvůli ní se možná bude se svatbou pospíchat, směje se zpěvačka.

"Po třinácti letech není důvod se do vdavek hrnout, ale Jirka má trochu strach, aby tu slávu stihla naše Ladynka. Zrovna jí vypadaly další zuby, špatně slyší, blbě vidí, tak aby z toho vůbec něco měla," pokračuje Petra s humorem.

Kvůli jezevčici se zřejmě změní i původně plánované místo konání svatby. "Uvažovali jsme o exotické svatbě někde u moře, takové Seychely jsou teď moderní, ale těžko bychom ji tam s sebou vezli. Zvládneme to zřejmě někde blíž. Může se stát, že se budeme brát třeba v parku v Průhonicích. Hlavně to musí být někde v přírodě, abychom si užili tepla a sluníčka. Dřív než v létě to rozhodně nebude," ujistila už vážně MF DNES zpěvačka.

Petra Černocká se poprvé vdávala před jedenatřiceti lety. Manželství s Janem Vaculíkem, se kterým má pětadvacetiletou dceru Báru, trvalo dvanáct let. Doufá, že to druhé už jí vydrží navždy. Rozhodla se pro něj i proto, aby Jirka Pracný už konečně nebyl jenom "tím od Petry Černocké".