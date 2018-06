Styl Petry Černocké: Dělám se mladá tak akorát, nejdražší je prádlo

"Myslím, že je vidět, že jsem dnes vybírala pečlivě. Vím, komu jdu na křest - Halina Pawlowská má trochu podobný vkus jako já. Kdybych si ještě vzala červený baret, tak to by teprve byla naše společná vášeň. Puntíky? Samozřejmě. Musí to být hodně dívčí, ale jen do té míry, aby to nevypadalo ve stylu "Ó, mládí, kam prcháš". Dnes se to k tomu blíží, ale myslím, že je to o prsa. Zachránila jsem to černým sakem, které je vždy elegantní," popisuje vlastní styl zpěvačka.

Menších chybiček se podle sebe dopustila při výběru doplňků. Některé podcenila, jiné neřešila.



"Co se týče doplňků, náhrdelník s velkými perlami jsem si koupila v bazaru. Moc se mi líbil, tak jsem si ho vzala. Naprosto mě uchvátil, byť nevím, jestli to frčí. Náušnice jsem si nevzala a hodinky mám dlouho, kdysi jsem si je koupila, protože se mi líbil jejich přírodní pásek. Ale vím, že jsem si měla vzít něco s lakovým páskem, protože mám takovou roztomilou kabelku. Vzala jsem si ji zase kvůli pohodlí, psaníčko by samozřejmě bylo lepší," doplňuje zasvěceně.



Lepší prý mohly být i vlasy. "Účes mám velmi ležérní, protože jsem vyběhla ze zahrádky, kde mám fůru práce. Vím, co by se mělo - nějaký důstojný účes, třeba zvednout vlasy, ale už jsem to nestihla. A ke svým holínkám - ne že bych nevěděla, že si mám vzít boty na podpatcích, ale s mužem máme vášeň chodit pěšky. A to promiňte, to si ani kvůli Halině neudělám achilovky. Takže příště."

Černocká dodala, že za módu utrácí náhodně. A spíš než nadnárodní centra preferuje menší obchody či nákupy v zahraničí. U nás postrádá kvalitu.



"Velké obchodní koncerny moc nepodporuju. V Praze mi to navíc přijde šíleně předražené. V New Yorku si člověk koupí tři kufry, všechno mu tam sedí a ještě je to o třetinu levnější. V Itálii to samé. A u nás je ještě znát, že se sem nevozí ty nejlepší kousky. Někdy je na mně nejdražší spodní prádlo," uzavřela Petra Černocká.