Petra Buzková je zlobivá řidička

Tyto dámy se totiž zúčastnily Lady car testu, kde mohly poměřit své řidičské zdatnosti ve slalomu a parkování.

"Prý jsem lepší než paní Buzková," radovala se finalistka miss Martina Dvořáková, které se nejvíc líbil nablýskaný Jaguar. Lucie Váchová zas obdivovala vůz Seat Altea XL.

Buzková za volantem zlobí

Petra Buzková si nemohla vynachválit Audi S8. "Řídila jsem zde několik krásných a silných vozů, ale tahle Audina je úžasná. Je sice dlouhá, ale má úžasný rejd," řekla. Na otázku moderátorky Petry Volákové, jaké auto je pro ni ideální, bez rozmyšlení odpověděla: "Preferuji větší vozy, které mají odpich." Dále se Petra Buzková přiznala, že je velmi zlobivá řidička, ale body má zatím všechny.

Tereza Brodská špatně parkuje

Tereza Brodská si na testovací den přivedla specialistu přes auta - syna Samuela. "Máma je dobrá řidička. Když s ní jedu, tak jí moc radit nemusím. Ale parkování jí dneska moc nešlo. Je zvyklá na menší auta," prozradil. "Už bych chtěl taky jezdit. Zatím jsem jezdil jen po poli a to mi moc nešlo," dodává Sam, který si bude muset na řidičské oprávnění ještě pár let počkat.

Minářová vozí koně

Pro missku Petru Minářovou je prý auto druhým pokojíčkem. "Vozím s sebou všechno co potřebuji, to znamená oblečení, boty a věci na koně. Ročně najezdím kolem čtyřiceti tisíc kilometrů a nevadí mi to. Řídím opravdu ráda. Dokonce jsem si dělala papíry na přívěs, abych si mohla sama vozit svého koně na závody," vypráví kráska.