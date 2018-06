Petr Zvěřina ví, jak VyVolení skončí

Má stejně tolik příznivců jako odpůrců. Stejně tak, jak mu lidé fandí, dokážou ho i nenávidět. A ve vzkazech, které mnohdy zazní v noční show, je často nevybíravým způsobem napadán.

Bojovat o miliony na Nově nemohl, protože v této televizi pracoval jako grafik. Zamířil na Primu. Co je pravým důvodem, proč vůbec do reality show šel, jeho partnerka Kateřina Bernovská halí do neproniknutelného hávu tajemna. "Jsme domluveni, že to neřekneme," potvrdila svůj postoj Bernovská.

Říká, že je to součást strategie. Ještě dříve, než se Zvěřina do soutěže přihlásil, hodně na toto téma spolu hovořili. Bernovská žila určitou dobu ve Spojených státech. Reality show tam prý dobře poznala a myslí si, že její partner má šanci VyVolené vyhrát. Co by s případnou výhrou Petr udělal, ví také. Ale ani to nechce prozradit. Další tajemství.

Existuje vůbec něco, co je Petrova partnerka ochotna zveřejnit? I moderátor Libor Bouček měl problémy, když si Bernovskou vybral jako hosta do noční show VyVolených. Jen se smála a říkala - bohužel, to nemohu říci. "Řeknu vám snad jediné. Promyšlené jsme měli jen to, že jsme se přihlásili oba, a to, že postoupil Petr. Jak se to dál odvíjí, má jistou návaznost. A všechno mělo svůj důvod, proč jsme do toho šli."

Bernovská se na svého Petra v soutěži nedívá. Přesto tvrdí: "Oba víme, jak to skončí." Hru znají, a tak Petr počítá se vším. Je to podle ní chytrý člověk, který ví, co a proč dělá. Ať se děje, co se děje, názor na něj nezmění. "Žiju s ním skoro čtyři roky. Vše, co dělá, dělá kvůli hře." Jaký je Petr Zvěřina v jejích očích? "Je to člověk, s kterým chci strávit zbytek svého života."

Po delším naléhání je Kateřina Bernovská ochotna říci na Petrovu adresu dále toto: "Je to člověk, u kterého je na prvním místě rodina. Udělá pro ni cokoliv. Nikdy by mě neopustil, ani naše děti by nikdy neopustil." (Zatím žádné nemají, ale prý je Petr s ní chce).

Ve Spojených státech žila Bernovská bez Petra. Jelikož tam za ní nikdy ani nebyl, a tudíž soutěž sledovat nemohl, reality show zná ona lépe. Je tedy ona větší stratég? Je skutečně vše v režii Kateřiny Bernovské? "Ano," přiznává po mírném zaváhání Bernovská, která také doufá, že zvítězí ve třináctce, která dostala Druhou šanci. "Proč myslíte, že jsme se přihlásili oba?" ptá se Kateřina Bernovská na závěr. Jiný výsledek, než si vymysleli s Petrem, nepřipouští.

