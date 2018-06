Mezi soutěžící o 15 milionů však Zvěřiny přijde jen na omezenou dobu.



Do vily vstoupí jako boss a bude tam bydlet jen do příštího pátku. Jakmile určí, kdo bude druhý vyzvaný do sobotního Duelu, vilu opustí.

Petr bude mít nejen pravomoc bosse, ale i rozhodující možnost určit třetího "duelanta". Kontroverzní soutěžící z první řady této reality show dostane šanci ovlivnit život ve vile.



Jak se k této nově vzniklé situaci postaví jeho spolubydlící, to ukáže příští týden.