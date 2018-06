Petr Zvěřina si chce vzít nevěrnou partnerku. Zvítězil hluboký cit, říká

Petr Zvěřina tvoří s někdejší finalistkou Miss ČR Nikol Plzákovou pár již pět let. Vztah před několika měsíci výrazně narušila nevěra šestadvacetileté krásky. Nyní je ale vše odpuštěno. Zvítězil hluboký cit, řekl na kameru iDNES.cz promotér a DJ.

"Měli jsme krizi, ale zjistil jsem, že Nikol je pro mě vzácný člověk. Vidím v ní svoji mámu. Je veselá a srdcová. Výborně vaří, chci s ní mít děti a prožít s ní celý svůj život. Milovat je něco, čím se lišíme od zvířat. Já měl štěstí, že jsem lásku poznal. Někdy samozřejmě bolí a je to nepříjemné, ale zároveň ve vás probouzí hluboký cit. To je důvod, proč chci s Nikol mít rodinu," řekl otevřeně Petr Zvěřina.

Někdejší finalistka Miss ČR Nikol Plzáková

Ve svém životě prý prožil čtyři vážnější známosti. I ty ale ztroskotaly na nevěře partnerky. Racionálnější přístup k osobnímu životu přišel až věkem a zkušenostmi.

"Předchozí holky byly kvalitní, ale přesně to skončilo na tom, že byly nevěrné a moje nehorázné ego to neuneslo. S odstupem času vím, že je to jinak. Když si teď najdu jinou holku, budu vědět, že taky s někým spala, a slib sexu až po svatbě je blbost. Sex je něco, co v tom celoživotním vztahu tvoří jen zlomek. A postupně se zužuje a zužuje a člověk ve finále vždycky zjistí, že chce toho kamaráda a přítele v jedné osobě. Tudíž to, co prožívám mimo sex, je pro mě důležitější," objasňuje.

Petr Zvěřina, proslavený hláškou, že nepřijel do Prahy na babetě, se i po VyVolených živí muzikou. Coby DJ vystupuje po celé republice a v metropoli navíc dramaturgicky zastřešuje program dvou velkých hudebních klubů.

Petr Zvěřina a Petr Vojnar na party Mini Baru ve Žlutých lázních

Za účast v reality show je dodnes rád. "Je to jistý milník mého života. Jiné to bylo před VyVolenými a jiné je to po VyVolených. Chytil jsem se šance, která přišla a nějakým způsobem ji zužitkoval. Dostal jsem nějaký punc, dodnes slýchám o babetě a Václaváku, což svědčí o tom, že je to něco, co mě asi neopustí do konce života," uzavírá čtyřiatřicetiletý Zvěřina, který se s partnerkou Nikol Plzákovou objevil na party nového Mini Baru v pražských Žlutých lázních.