Petr Zvěřina: Možná vydám knihu

* Překvapuje mě, že máte dobrou náladu a jste veselý...

Můžu být veselý, už se nemusím mračit a dělat bubáky. Tam ve vile to byla role, kterou jsem si vytvořil. Musí být přece záporné a kladné role. Kladný jsem byl do první hádky, která proběhla s Vladkem. Chtěl jsem, aby se bavil, aby se zapojil. A jestli bude chtít hrát nějakou svoji roli, ať si to nechá, až budeme kompletní. On mi ale nevěřil, že nehraju už od začátku. Nevěřil mi, že rodina je pro mě nejvíc, že lidi by si neměli ubližovat, a začal to rozebírat. Uvědomil jsem si, že dobro ze sebe tímhle způsobem promítat nemůžu. Zneužili by toho, pošlapali by mi to. Mohlo by mě to změnit a mohl bych na lidi zanevřít. Ze začátku jsem ale myslel vážně, když jsem říkal, že je mám všechny rád. Pak to sestřihali do klipu, který byl hrozně komický. Tam se to střídalo s vyhrůžkami typu: vím, kam a jak praštit, a pošlu tě na dialýzu. To jsem si vybavil z filmu, jsem totiž velký filmový fanda. Já, Petr Zvěřina, byla jedna velká filmová role. Jsem rád, že jsem ji zvládl dohrát až do konce. Déle bych to už asi nevydržel, začaly mi taky docházet nápady.

* Co pro vás bylo ve vile nejtěžší?

Právě to hraní. Udržet se v jedněch kolejích. Myslím, že ani štáb to nepochopil. Ty různé vzkazy směrem k němu ke hře patřily. Chtěl jsem je vyštengrovat, aby se mnou začali hrát. Proto jsem jim i do kamer radil a říkal, že to dělají blbě, abych si získal antipatie i na druhé straně. Věděl jsem, že jsme odposlouchávaní čtyřiadvacet hodin.

* V tom případě jste musel tušit, že s takovou u diváků brzy skončíte...

Já tam opravdu nešel na tři měsíce, šel jsem si jenom zahrát. Nikdy předtím jsem žádnou reality show neviděl. Jsem ze sebe nadšený. Sice mám strach, jestli to lidi vůbec pochopí, ale zase na druhou stranu je mi to jedno, protože moje máma a můj táta mě znají. Už jsem je stihl přesvědčit o tom, že jsem stále stejný a moje duševní zdraví je úplně normální. Hra na bubáka byla i určitá forma obrany. Kdybych si vybral klaďase, tak by se tam po mně všichni vozili. Takhle se za bubáka někteří schovávali.

* Kdo například?

To byl každou chvíli někdo. Bavili mě tím, jak chodili intrikařit do ložnice, kde já ani nespal a ani tam nechodil. Pak zase chodili za mnou a tahali ze mě rozumy. Jsou tam fakt legrační lidi. Já bych chtěl říct, že nikdy v životě jsem nikomu neublížil. Jestli jsem se popral, tak maximálně proto, že jsem někoho chránil, třeba svého bráchu. Nikdy jsem nikoho na dialýzu neposlal. Jednou jsem dal facku svojí první lásce, ale to proto, že urazila moje city. Chtěla se ke mně vrátit a já ji přitom nachytal na diskotéce s jiným. Do smrti si to neodpustím. Nesnáším násilí na ženách. Ani nejsem typ, který by měl něco proti gayům. Teď bych jen potřeboval, aby ti, kteří mě znají a třeba na mě teď kvůli tomu zanevřeli, pochopili, že to byla role.

* Diváci to ale nechápali jako roli, to už musíte vědět...

Já bych tomu Já, Petr Zvěřina, taky neposlal hlas. Ale ulevilo se mi. Hrát tuhle roli dvacet hodin denně, protože čtyři hodiny spánku tam stačí, bylo vyčerpávající. Proto jsem hrál zápornou roli, protože jsem věděl, že diváci mě odtamtud vyjmou. Nikoho takhle zlýho, vulgárního, ošklivýho a takovýho ubližovatele, intrikáře a manipulátora tam přece nebudou chtít. Takoví lidi jsou vždycky v té správné společnosti ti špatní. Já věřím Čechům, že jsme dobrý národ, a teď mě o tom přesvědčili. Jsem na ně hrdý.

* Ve vile to taky nepochopili?

Tam hlavně nikdo nepochopil, že tam nejsem kvůli těm jedenácti milionům. Jenže já jim nemohl říct, že hraju o to, jestli jsem, nebo nejsem herec. Můj dlouhodobý nesplněný sen je totiž zahrát si v nějakém filmu. Bez zkušeností bych ale mohl hrát tak jenom sám sebe, a to by nikoho nezajímalo. Tak jsem si to zkusil ve vile. Řekl bych, že podle toho humbuku, co se děje venku, to byl slušný výkon, který je umocněný touhle soutěží a velkou pozorností.

* Stál byste radši o roli padoucha, nebo nějakého veselého chlapíka?

Padoucha umím, ten by mi šel, ale chtěl bych spíš nějakou komedii. Jsem veselý a potřebuju se teď hrozně smát. Jak jsem se ve vile teď měsíc mračil, tak se potřebuju nabít pozitivní energií. Ukážu lidem, že jsem herec, že to dokážu. To by byla taky jediná šance, jak jim pomoct, aby mě pochopili.

* Co Rosťa, váš velký obdivovatel, ani ten vás nepochopil?

Ne. Ale tomu jsem za celou dobu neublížil. Je to mladý kluk, který do sebe nasává informace. Překvapil mě, jak je inteligentní, bystrý. Jak mu lidi vráží, že je papoušek a nemá vlastní názor, tak to vůbec není pravda. Kdybych toho já věděl ve dvaceti tolik jako on, tak jsem někde úplně jinde. Pokud ho tam lidi nezblázní a nebude to na něj mít nějaký další dopad, myslím, že to zvládne v pohodě. Byl to na začátku můj tajný favorit soutěže.

* Už není?

Řekl bych, že ne. Už se jim nehodí do krámu. Štáb má taky psycholidi, kteří tvoří úkoly a s těma loutkama si tam hrajou. Já úplně viděl, jak kolem mě role cupitaly. Třeba loutky Rosti a Moniky - dali je dohromady prostřednictvím úkolů. Jenže oni nemají potřebu dělat sex před kamerami, a tak loutku Rosti posadili k nám do klubu zelených a přišla loutka Saši...

* Nemůžu moc pochopit, jak jste se v té vaší roli vypořádal s textem plným vulgárních výrazů?

Nejsem vychovaný jako člověk, který mluví vulgárně. Neměl jsem ale vizáž bubáka a potřeboval k tomu přidat něco, aby to bylo realistické. Vzor jsem si našel v Hansovi. Nebral si servítky před nikým a já viděl, že ten bubák opravdu funguje. Že to jde vyhnat až takhle vysoko. Zafungovalo to stoprocentně, jsem na svobodě, dohrál jsem. Jdou titulky a jsem šťastný.

