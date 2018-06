Petr z BB: S Evou bych se nevyspal

ODPOVĚDI PETRA BĚHOUNKA ZDE

Stál v režii Velkého bratra a sledoval na obrazovkách, co se děje v domě. Druhý vyřazený z reality show televize Nova, sedmatřicetiletý Petr Běhounek. Za slzy se nestydí. Občas si popláču, uleví se mi, tvrdí. Z domu myslí hlavně na Evičku. "Myslím, že to bylo to oboustranné," přiznal.

* Jak na vás tenhle pohled působí?

Mrzí mě, že nejsem s nima, líbilo se mi tam. Je to prima banda lidí. Nicméně je to hra. Šel jsem do toho s tím, že můžu vylítnout brzo. Že to bude takhle brzo, s tím jsem nepočítal. O nic nejde, život jde dál.

* Čím jste osazenstvu domu vadil?

Nevěřili mi, že jsem takový, jaký jsem, mysleli, že to hraju. Setkávám se s tím i v běžném životě, že mě lidi podezírají z přetvářky a diví se, jak to dělám, že jsem pořád v pohodě a že se usmívám. Fakt jsem takový. A nebudu to měnit.

* V domě jste zmínil rodinné problémy, utíkal jste snad od nich prostřednictvím soutěže?

Určitě ne. Doma to v pořádku není, mluvíme s manželkou o rozvodu. Myšlenky jsem si taky nepotřeboval srovnat, mám je co se týče rodiny srovnané už delší dobu. Nicméně jsem si říkal, že tam třeba vydržím tři měsíce a situaci pochopím jinak. Nebo se nám oběma bude tak strašně stýskat a zjistíme, že to bez sebe nemůžeme vydržet, a budeme uvažovat o tom, co mezi náma je, popřípadě není. Tři týdny ale není tak dlouhá doba. Rozhodnutí, které jsem učinil dávno před soutěží, to nezměnilo.

* Kdo vám bude nejvíc chybět, všimla jsem si, že jste se dlouho loučil s Evou...

Na Evičku si myslím. I když je možná brzo tohle říkat. Je to človíček, který mi je hodně blízký, a myslím si, že je to oboustranné. Ale jestli z toho bude vztah, nebo nebude, jestli spolu strávíme zbytek života, nebo budeme nejlepší kamarádi, nebo se budeme vídat občas na kafe, to opravdu nemůžu říct. Kdybychom tam byli déle, tak by byla možnost dál se poznávat. Ty podmínky ukážou, co je člověk zač a kam je schopný zajít.

* Čím jste k sobě měli blízko?

Je to inteligentní a krásná žena, ví, o čem mluví. Myslím si, že kdyby v místnosti bylo tisíc lidí, tak ti dva se těma očima najdou. Možná jsme se našli. Nemám ale ještě vyřešenou současnost, a tak nechci řešit budoucnost.

* Je pravda, že jste v domě vytvořili dobrou partu?

Tím jsme to televiznímu štábu asi hodně zavařili. Čekali, že tam začneme jeden druhého štvát a budeme si škodit. Ale my ne. Proč taky? Problémy jsme řešili tím, že jsme si řekli: Necháme to být, vždyť o nic nejde.

* Narušili vaši soudržnost dva noví příchozí, Petr a Oksana?

Byl to šok. Nikdo z nás nečekal, že přijdou dva noví lidé. Ale partu nenarušili. Ta se za těch čtrnáct dní natolik semkla, že je mezi sebe nepustila. O to víc mě mrzí, že tam nejsem. Bylo mi to totiž líto. Osobně jsem je vnitřně přijal. Byl jsem rád, že se semknutost trošku roztříští. Od některých byla podle mne hraná. Třeba od Jardy. Ten není podle mne upřímný. Pak si myslím, že intrikuje Lena, Terezka je trošku v závěsu na ní, Markétka je hodně ovlivnitelná...

* Kdo myslíte, že půjde ven po vás?

Šárka bude možná jedna z dalších, protože je silný protivník a Jarda jde proti silným protivníkům. Já bych dál nominoval Milana, Terezu, popřípadě Lenu za nefér hru vůči ostatním. Při vojenském týdnu to měli totiž absolutně na háku. I když pro mě bylo vždycky těžké někoho jmenovat. Už jednou jsem to nějak citově nezvládl. Možná to bylo i nervovým vypětím.

* To jste řešil pláčem. Pomáhají vám slzy často?

Občas si popláču. Uleví se mi. Jsme vychováváni v tom, že chlapi nepláčou, a já si myslím, že je to chyba. Aspoň nebudu mít žaludeční vředy jako jiní chlapi. Nestydím se za to. Asi jsem citlivější než spousta jiných mužů. Zase mám mnohem víc empatie vůči lidem a víc dokážu druhé vnímat.

* Máte v domě favorita?

Na to je ještě brzo. Přál bych to ale Shrekovi. Je to čistý člověk.

ČTĚTE TAKÉ:

* Jak VyVolený poznal Bratra

* Z domu Velkého Bratra odešel Petr