Petr Weiss: Sex v reality show nudí

* Kdybyste měl napsat posudek na téma erotika v reality show, co by v něm bylo?

Že pohled na dva milující se lidi ještě nikomu neuškodil. Nikdo tím nikdy neutrpěl újmu na duševním ani fyzickém zdraví. Je ale třeba dodat, že reality show není normální láska, stejně jako není normální láskou pornografie.

* Dovolil byste tedy vysílání sexu před 22. hodinou?

Pokud by šlo o zobrazování něžných aktivit v rámci partnerského vztahu, mohl by se sex vysílat třeba v pět odpoledne.

* Není to pro děti škodlivé?

Co je škodlivé, je sex v kontextu násilí. Průzkumy ukázaly, že sexuální agrese se zvyšovala pouze po zhlédnutí akčních filmů s erotickými prvky. Jinak ne. Že by erotika poškodila morální vývoj mládeže, to se nikdy neprokázalo.

* A co sex v přímém přenosu, v reality show?

Sex v reality show nikomu neškodí, jen nudí. Je to samoúčelné hemžení, stejně jako se hemží bakterie pod mikroskopem. Problém reality show je jinde než v sexu. Říká - vůbec nemusíte nic umět, nic dokázat, stačí jen existovat, abyste byli slavní.

* Zobrazování erotiky na televizní obrazovce je rok od roku odvážnější. Čím to podle vás je?

Morální pravidla v celé společnosti se změnila. Už teď ale například ve Spojených státech nastupuje nový konzervatismus. Potomci rodičů z generace volné lásky, čili hippies, jsou ultrakonzervativní. Podle mého názoru je však liberální postoj vždy lepší.

* Mluvili jsme o zobrazení sexu před 22. hodinou. Ohrozilo by vývoj dítěte vysílání porna?

Pokud by se na něj dívalo nepřipravené dítě, tak asi ano. Získalo by nereálné představy jednak o lásce, jednak o tělesných dispozicích. Porno neukazuje reálné lidi. Pokud by bylo informované a připravené, tak to vadit nemusí. U přírodních národů jsou děti od útlého dětství, už od šesti let, svědky fyzického vztahu rodičů a později jsou do něj dokonce aktivně zapojovány.

* Kde například?

Holčičky ve střední Indii se od dětství mazlí s muži a daleko před dosažením desátého roku s nimi souloží. Bez psychologických následků. Je prokázáno, že ve společnosti, kde je sex nejvíc tabuizován, dochází k největšímu počtu znásilnění a k sexuálnímu násilí.

* Jak je na tom Česká republika?

Velmi dobře. Zdejší postoje patří k nejliberálnějším na světě a možná jsou nejliberálnější vůbec. Platí to například v otázce homosexuality, což opět prokázaly průzkumy. Jsme liberálnější než Spojené státy, Velká Británie či Francie.

* Čím to je?

To je jednoduché. Patříme k nejsekulárnějším státům, což znamená, že se u nás nejméně lidí hlásí k náboženství. Právě věřící a zejména katolíci jsou v otázkách sexu velmi konzervativní.

* Vypadá to, že dnes platí takové pravidlo: čím větší máte pornografickou minulost, tím jste pro televizi více žádoucí.

To opravdu nevítám, protože se tím rozmělňují normy a hodnoty. Pornoherečka přijde na návštěvu do domečku, prezentuje tam své názory na svět a ostatní na ni koukají nábožně, jako by tam byl Rudolf Hrušínský. Pornoherečka přece není na stejné úrovni jako profesorka z filozofické fakulty. Televize by takto neměla prezentovat někoho, kdo nijak neobohatil lidské vědění.