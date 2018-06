Petr Vondráček má rád ženy, ale líbí se mu Saša Rašilov

"Rád si užívám života a mám rád ženy, který chlap by neměl," říká Petr Vondráček a zároveň dodává, že to jsou jediné vlastnosti, které má společné s postavou Viktora Švarce, kterého ztvárňuje v seriálu Velmi křehké vztahy. "Viktor Švarc je intrikář, který spřádá různé sítě, a to já nejsem. S lidmi, které mám rád, hraju naprosto čistou hru," tvrdí Vondráček.

Mezi své kamarády počítá i některé herecké kolegy z oblíbených VéKáVéček. "Často se setkávám se Sašou Rašilovem a s Mílou Mejzlíkem, se kterými také hraju naprosto čistou hru. Zejména je mi sympatický Saša Rašilov, protože je nejen skvělý herec, ale také dobře vypadá," nešetří chválou Petr.

Podle svých slov nemá jakožto heterosexuál problém vyjádřit obdiv k jinému muži. Obavy ze spekulací o své sexuální orientaci nemá, neboť už čtyři a půl roku žije ve fungujícím vztahu se svojí přítelkyní. Do budoucna se nebrání ani založení rodiny. "Vyrůstal jsem ve stabilní společnosti mých rodičů a mé sestry a stejně tak chci to poslání předat i dál generacím následujícím. Rodinu neplánuju a nechávám se unášet osudem," přiznává Vondráček.

Krom seriálu Velmi křehké vztahy působí Petr nejen jako muzikant ve své kapele Lokomotiva, ale také jako moderátor pořadu Hádej, kdo jsem. Zde týden co týden sleduje snahu svých kolegů ze seriálu uhodnout jména osobností a povolání hostů pořadu. Sám si je však jistější za moderátorským pultíkem, mezi soutěžící se podle svých slov nehrne.

"Já bych si to ani nechtěl vyzkoušet, protože by se třeba mohlo ukázat, jak jsem hloupý a tupý. Raději se schovávám za moderátorskou clonu, která odpustí člověku, který to dělá, spoustu nedostatků," uzavírá Vondráček.