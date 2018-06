Role otce mi začne, až bude syn kopat do balonu, říká Vojnar

Jaká je vaše role otce?

Ani moc nevím, nejsem vůbec doma. Ale vím, že mám dítě a má fantastická žena se o Sebastiana skvěle postará. Dohodli jsme se, že role otce začne, až bude moct kopnout do balonu. Teď mám tři roky volno, ale pak mu začne dril.

Když se o malého málo staráte, nebude vám to pak líto, až vám ve třech letech bude říkat syn „strejdo“ místo „táto“?

Až bude říkat „táto“ pošťákovi? Ne, já myslím, že se mu věnuji tak, jak to zatím jde, protože on buď spí, brečí, nebo se kojí a u toho jsem zbytečný. Jakmile to bude trochu hrací, tak budu větší táta na větší úvazek.

Vy nejen moderujete, ale i zpíváte. Jak vzpomínáte na své začátky v kapele T-boyz?

No, popravdě už nezpívám. Zpíval jsem od svých 16 let a začínal jsem v době, kdy technika byla na úrovni pravěku a nemohl to dělat každý. Vytratila se kvalita a prostor, kde svou hudbu nabízet. Je pravda, že si občas z nostalgie nějakou písničku složím, ale už jen tak pro zábavu. Kdyby se objevila nějaká slušná nabídka, tak bych ji asi neodmítl, ale sám bych to už dělat nechtěl.

Moderování vás baví?

O kariéru moderátora jsem nijak neusiloval, prostě to tak nějak logicky vyplynulo. Zjistil jsem, že kromě herectví mě nejvíc těší bavit lidi. Věnuji se však také režii a produkci.