Když Češi vyhrají MS v hokeji, herci z Ordinace skočí v prádle z letadla

V rámci projektu Vítězná výzva podporují Češi svůj hokejový tým na internetu celou řadou odvážných slibů. Co udělají, když hokejisté vyhrají mistrovství? "Půjdu pochod Praha Prčice v hokejové výstroji," píše jeden fanoušek. "Vyluxuju služební auto," dušuje se další.

Výzvu přijalo i několik známých osobností, takže se v případě výhry můžeme dočkat i toho, že bude Martin Dejdar na příštím šampionátu fandit přímo ze střídačky v kostýmu Ozzáka a Míša Kuklová společně s Michalem Novotným připraví pro hokejisty hostinu, při které je bude obsluhovat Dana Morávková.

Martin Dejdar v roli Ozzáka

Nejodvážnější je herec Petr Vágner a jeho kolegové ze seriálu Ordinace v růžové zahradě Jana Stryková, Miluše Bittnerová a Filip Tomsa, kteří slíbili, že v případě výhry skočí téměř nazí z letadla. "Celá naše parta, zvlášť holky, skočíme tandemový skok a holky budou ve spodním prádle," řekl Vágner.

"Petr skočí v tangách, a aby v tom nebyl sám, já ho podpořím a půjdu taky," dodal Filip Tomsa na klipu, který herci před začátkem MS natočili.

Tanga už teď Petr Vágner neslibuje. "Já říkám v prádle, to dodržím a doufám, že to dodrží celá naše parta. Tanga řekl Filip, tak ten si to odskáče," řekl Vágner, který má v případě vítězství i jedno překvapení pro brankáře Pavelce: "Fanynky mu do Frekvence 1 posílají prádlo. Je to ale velikost XXL. Pokud přiveze zlato, já jemu přivezu tyhle kousky," říká herec, který hokejový dres už téměř nesundavá.

Petr Vágner a Luboš Procházka ukazují prádlo, které přišlo do rádia Frekvence 1 pro brankáře Pavelce

Ze skoku padákem nemá obavy. "Bojím se jen o to, abychom to zlato měli. Tu výzvu jsem zatím neřešil, ale splníme to. Klidně si to přijďte natočit," dodal.

Zajímavé sliby budou muset plnit i hokejisté. Martin Růžička nakrmí tři medvědy v Berouně a Jiří Novotný napojí tisícovku lidí z Budějovic pivem. K tomuto nápadu se přidal u Milan Michálek. Ten prý zaplatí další tisícovku piv a ještě je sám bude na budějovickém náměstí čepovat.