Petr Vacek ve StarDance? Byl bych prapodivný morče, říká herec

"Klidně bych do toho šel, já jsem v tomhle směru nehorázný. Český mim a choreograf Ctibor Turba jednou řekl, že právo na pohybové vyjádření má každý. Vzal jsem si to k srdci," směje se Petr Vacek, který i přes veškerou lásku k tanci připouští, že je v tomhle směru "poleno".

"Neumím tančit, ale tančím rád. Mám nějakou duševní autonomii tělesných částí, ruce si dělaj, co chtěj, nohy taky, takže bych ve StarDance byl spíš prapodivné morče, které by lidi obveselovalo. A v každém dílu by pak čekali, co Vacek zase pokoní," dodal kmotr charitativní desky La Casa Argentina kapel Carisma a Tradición, které spojily síly a vydaly album, jehož prodej přispěje na dobrou věc.

Kmotry charitativní desky La Casa Argentiny se stali Mahulena Bočanová a Petr Vacek

O charitativní desce Album La Casa Argentina vydává stejnojmenná restaurace. Deska kromě latinskoamerické hudby obsahuje i booklet se zajímavými recepty. Padesát korun z každé prodané desky putuje na podporu Občanského sdružení Letní dům, jehož tváří je herec Petr Vacek. Písničky nazpívala kapela Carisma, jíž doprovází skupina Tradición, se kterou tančí i herečka Mahulena Bočanová.

Přesněji Občanskému sdružení Letní dům, který od roku 1997 pomáhá dětem z dětských domovů se začleňováním do společnosti. Petr Vacek je patronem projektu.

"Letnímu domu pomáhám už třináct let, narazil jsem na něj díky pořadu Pomáhejme si, který už běží nějakých patnáct let. Já jsem do toho naskočil ve chvíli, kdy bylo potřeba všechno zprofesionalizovat, aby lidi pracovně nevyhořeli. Letní dům je už považován za sociální službu, což je uznání od ministerstva, že nejsme žádné béčkaři," objasnil charitativní spolupráci známý herec.

Sám má čtyři děti, třináctiletého Jonáše, dvanáctiletou Hanku, tříletého Eliáše a téměř dvouletého Benjamína, a tak je mu práce s dětmi velmi blízká. Věnuje se jí prý tolik, až má strach, aby pro veškerou péči o cizí nezanedbával ty vlastní.

"Tohle kdysi zaznělo v naší rodině. Táta je lékař a býval předsedou československého výboru pro spolupráci s UNICEF, takže byl pořád na cestách. A jednou bratr poznamenal, že je fajn, že se stará o děti celého světa, ale že by někdy mohl být taky doma," líčí Vacek s úsměvem.

Petr Vacek se synem Jonášem a dcerou Hankou

"U nás se to nekoná. Myslím, že jim ten čas rozděluju spravedlivě. A samozřejmě je beru s sebou na pobyty Letního domu, probíhají totiž víkendově, nebo déle o letních prázdninách. Zpravidla to funguje tak, že Hanička je v kolektivu nejoblíbenější a Jonáš dělá největší binec, protože se dá dohromady s největšíma sígrama. Ale myslím, že jim tyhle příběhy prospěly. Dívají se na svět jinak. A to je dobře," uzavírá charitativně činný Petr Vacek.