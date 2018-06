Petr to uhodl: Pavel si vybere Karin, protože je srab

Během rekapitulace bych vsadil poslední pětník na to, že Pavel vyzve Martina, ale krutě bych prohrál.



Zato vyřazený Petr to ve středu na návštěvě v redakci uhodl. "On je srab, vezme si Karin," probíral po telefonu situaci s její maminkou.



Martin tedy může být minimálně do pátku v klidu, i když za tenhle týden by si vyzvat zasloužil.

Možná za to mohlo probuzení, Tony totiž dostrkal spící pannu Martina až k bazénu a pak ho hodil do vody. Ani to nepomohlo, Martin by si v tu chvíli klidně ustlal na dně.

Pak následovala další „kanada“, která se moc nevyvedla. Mělo to být o tom, že Petr Zvěřina vyzve Martina, aby uklízel a on se začne hádat, že nechce. Samozřejmě, že se to odehrávalo před Marcy, ale nachytal se někdo jiný.

Pluto nevydržel, když byl označen za nejlínějšího člověka ve vile a hádka začala nabývat na dramatičnosti. Ani se nedivím, že na to Pluto skočil - Martin podle mě nemusel nic hrát, podobné výlevy už jsme viděli několikrát. Nakonec se to prozradilo a všichni se usmířili. Nebo ne?

Vila se dělí na dva tábory

Ve vile se jasně začínají rýsovat dva tábory. Úkol od štábu tomu jenom napomohl – VyVolení se na den plný soutěží rozdělili následovně: Tony, Martin, Karol, Karin a Pity tvořili tým Tony a jeho ženy a proti nim stálo družstvo Kalíme: Pavel, Pluto, Kykolka, Marcy a Maruška.

Tým Kalíme ve vile nic moc neřeší, snad krom Marcy, do vily si přišli hlavně užít. To je trnem v oku Tonymu a jeho ženám, což bylo vidět i ve chvílích, kdy hra na dvě družstva už skončila.

Jedna ze soutěží byla o nejlepší scénku. Na výběr byl VyVoleným puštěn Matrix a Rodinná pouta. I když souboj NeoPavel vs. SeraphPluto byl velmi dobrý, nejlepší byl Tony a především Martin. Dana Morávková se může začít bát o místo, Martinova Andrea byla perfektní.

Celkově vyhrálo družstvo Kalíme a za odměnu mohlo slavit venku na baru. To ještě více utužilo vztahy ve vile – ať ty pozitivní nebo negativní. „Jseš moje hovado Pavlíku. Říkej mi králíčku...“ žadonila Marcy. Pavel však byl nekompromisní: „Ty jsi tundra!“

Poražená Karin nezapadla

Karin se mohla jako jediná z poražených podívat také na bar, ale do rozjařené společnosti moc nezapadla. „Takhle se pozná jedinej charakterní člověk z toho osazenstva,“ komentoval Tony to, že Karin se k popíjejícím nepřipojila a smutně koukala skrz okno dovnitř.

Tak pomůže Karin v sobotu charakter? Nebo ji Petr Zvěřina ulehčí Duel nějakým slabším soupeřem? Ať tak nebo onak, Kykolka to popsal výstižně a nejpravdivěji: „Dřív nebo později tam půjdou všichni...“